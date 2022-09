3 questions pour tout comprendre au durcissement du régime des visas pour les Russes en Europe

Il sera de plus en plus compliqué pour les touristes russes de venir en vacances sur la Côte d'Azur. Après de longues discussions autour d'une interdiction pure et simple, l'Union européenne a finalement décidé de suspendre un accord datant de 2007 facilite la délivrance de visas pour les touristes russes.

Concrètement, cette décision rendra l’obtention de visas par les citoyens russes "plus difficile" et "plus longue", a expliqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Décryptage.

Pourquoi cette décision?

Continuer à empêcher les Russes d'avoir une vie normale et assurer la sécurité de l'Europe. Telles sont les deux arguments mis en avant par l'UE au moment de justifier cette décision. Les 27 y voient une nouvelle forme de sanction après l'invasion en Ukraine, car "les relations avec Moscou "ne pouvaient pas rester inchangées", a expliqué Josep Borrell.

"Nous avons constaté une augmentation substantielle des passages frontaliers de la Russie vers les États voisins. Cela devient un risque pour la sécurité", a également indiqué sur Twitter le Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Verra-t-on moins de touristes russes?

Oui et c'est clairement l'objectif de l'Europe dans la volonté de tout faire pour empêcher les Russes d'avoir une vie normale. "Cette décision réduira considérablement le nombre de nouveaux visas délivrés par les États membres de l'UE", a poursuivi Josep Borrell.