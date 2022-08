29 morts dont six enfants: le bilan humain s'alourdit à Gaza, des roquettes tirées vers Jérusalem

L'escalade de la violence dans la bande de Gaza, où 29 Palestiniens dont six enfants ont péri, se poursuit dimanche sans signe de répit dans cette confrontation entre le groupe Jihad islamique et Israël, la plus grave depuis une guerre éclair l'an dernier.