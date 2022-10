1.000 réfugiés ukrainiens hébergés dans un ferry à Marseille: un accueil à 6 millions d'euros

Jusqu’à 930 personnes, principalement des femmes et des enfants fuyant la guerre qui fait rage en Ukraine, ont été accueillis dans le ferry "Méditerranée" pendant soixante-treize jours dans le port de Marseille.

Une mise à disposition, de fin mars à mi-juin, par la compagnie maritime Corsica Linea qui a un coût. Comme le révèle Le Monde, l'accueil des réfugiés ukrainiens a coûté près de 6 millions d'euros.

4 millions rien que pour la mise à disposition du ferry

Des dépenses détaillées par la préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur: 4 millions d'euros pour la mise à disposition du bateau de 1.600 places et de son équipage et la consommation d'eau et d'électricité. S'ajoute une part variable de près de 850 000 euros pour, notamment, les prestations de restauration et de blanchisserie. Ou encore 415.000 pour les conventions passées avec les acteurs associatifs et 320.000 pour le groupe SOS Solidarités.

Dans son article, Le Monde souligne l'investissement important mis en œuvre par l'Etat pour faire face à cette crise migratoire.

"En matière d’hébergement et de prise en charge des demandeurs d’asile, les dotations habituelles sont très éloignées de ce qui a été payé pour le ferry. Ça a coûté une blinde, mais cela répondait à une volonté politique", commente dans le quotidien Gérard Sadik, responsable national de la thématique asile à La Cimade.

"L'idée n'est pas de monter les réfugiés les uns contre les autres"

Une réactivité qui a surpris les associations habituées à venir en aide aux réfugiés, venus notamment d'Afrique subsaharienne et du Maghreb.

"L’idée, aujourd’hui, n’est pas de monter les réfugiés les uns contre les autres, mais plutôt de dire : tous Ukrainiens !", résume ainsi Pascaline Curtet, déléguée nationale de la Cimade pour le Sud-Est.