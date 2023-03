Yarol Poupaud, Awa Ly, Dr Feelgood... Ce qui vous attend aux Thursday Live Sessions du Grimaldi Forum à Monaco

La première c’était en octobre 2015, et depuis - à intervalles réguliers - les amplis sont branchés un jeudi par mois en moyenne pour transformer l’Espace Indigo en salle de concert. C’est l’esprit des Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum, un des (trop) rares endroits où écouter de la musique live en Principauté. Un public de fidèles s’est forgé à ces apéro-concerts de qualité, validés depuis plusieurs années.

"Dès le départ, le projet était de répondre à une double demande: d’une part le public avait besoin d’une proximité avec l’artiste et d’autre part, des artistes recherchaient des scènes à dimension humaine. C’est le concert old school comme on le faisait avant", rembobine Alfonso Ciulla, directeur artistique du Grimaldi Forum qui a initié la formule. "Et maintenant que la pompe est amorcée j’ai un vrai échange avec les programmateurs de tournée pour essayer de trouver des artistes qui sont demandeurs du format "

Yarol Poupaud en proximité

Il cite en exemple Yarol Poupaud, attendu le 23 mars sur la scène de l’Indigo. "Il a joué dans des stades avec Johnny Hallyday ou avec son groupe FFF, il a accompagné récemment les Dutronc père et fils en tournée. Il aurait pu avoir de nouvelles ambitions, mais il a renouvelé son envie de retrouver l’ambiance club, c’est quelque chose que les artistes établis ou en devenir aiment, pour avoir les vraies sensations".

Cette soirée rock - pandémie oblige - a été décalée à trois reprises. Elle ouvrira une suite de saison plutôt enlevée aux Thursday Live Sessions. Le 20 avril, la voix d’Awa Ly oscillant entre soul, jazz et funk se posera à Monaco. "C’est une belle artiste qui a déjà fait une centaine de dates de tournée en Europe et en Afrique et aussi une belle personne", prévient le programmateur.

Changement radical en juin avec un groupe, Dr Feelgood, pour un live "qui sent la bière et la transpi" sur leurs sons rythm’n’blues. "C’est un groupe qui tourne depuis les années 70 dont j’ai toujours été fan", continue Alfonso Ciulla. "Ces dinosaures de la musique n’auront rien perdu de leur énergie".

À la rentrée, ensuite, c’est Gaspard Royant, qui égayera septembre de ses titres rock, "un son vraiment extraordinaire, inspiré par Phil Spector ou Roy Orbison qui ont influencé sa façon de chanter et ancrer ses racines musicales dans cette musique".

La scène lyonnaise en avant

Autre date, autre style, les Milanais de Calibro 35 ont, eux, puisé leurs influences dans l’univers du polar seventies pour accompagner leur son mêlant jazz et funk. À découvrir en live le 26 octobre. Avant la venue en décembre d’Electrophazz, un projet de sept artistes sur scène avec cuivres, rap, nappes electro "et une chanteuse à la voix féerique".

Ils sont des représentants de la scène live lyonnaise, là où Alfonso Ciulla fait souvent son marché culturel. "Lyon concentre aujourd’hui des musiciens extraordinaires, à la manière un peu de Rennes dans les années 80 et nous avons tissé un lien avec pas mal d’artistes, ce qui nous permet de recevoir aussi de demandes de groupe qui ont entendu parler des Thursday Live Sessions, et veulent venir jouer à Monaco".

Ce sera plutôt pour 2024, le rendez-vous n’ayant pas vocation à sortir de son rythme d’un jeudi par mois, et ce en fonction des contraintes d’événements au Grimaldi Forum. "J’ai très peu de dates, mais c’est un bon rythme » conclut le programmateur. "Un microcosme s’est créé dans la région autour de ces rendez-vous. Cela représente un petit investissement, mais qui a de grosses répercussions avec des artistes en devenir, qui ensuite gagnent en notoriété. On peut se dire fiers de les avoir accueillis dans leur ascension. Je trouve ça même, plus intéressant, que de grands blockbusters de la musique, que l’on peut programmer en prenant son téléphone et en ouvrant son chéquier".

La chanteuse Awa Ly, attendue le 20 avril et Yarol Poupaud, sur scène le 23 mars. Photo Oye Diran et Franck Loriou.