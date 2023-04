Deluxe complète l'affiche de Jazz à Juan

Ceux qui auraient raté Deluxe à Nice le 22 avril dernier au Nikaia vont pouvoir se rattraper : le groupe électro pop vient officiellement de rejoindre la programmation de Jazz à Juan 2023.

La formation originaire d’Aix en Provence prendra la suite du jeune jazzman londonien Jacob Collier, mercredi 12 juillet sur la scène de la Pinède Gould.

Deluxe, réputé pour son énergie et son goût de la surprise – on l’a encore vu début avril sur la place Masséna à Nice quand Deluxe a déboulé pour un mini set en plein air – complète une affiche diversifiée et renouvelée.

Du 10 au 21 juillet, sur la mythique scène de Juan, on attend notamment Dee Dee Bridgewater, Joe Bonamassa, Ludovico Einaudi, Branford Marsalis Quartet, Thomas Dutronc, Nile Rodgers & Chic, Angélique Kidjo, Fatoumata Diawara, Youn Sun Nah, Melody Gardot…

Programmation détaillée sur jazzajuan.com