Worakls réunit la musique électronique et le classique, une performance originale à voir à Nice

Sauf qu’en plus vous n’êtes pas dans l’expérimental. Vos titres flattent vite l’oreille et l’on accroche facilement...

Ma recette est très simple: faire la meilleure musique possible sans calcul! Tous mes morceaux me plaisent et tant mieux si c’est partagé par le plus grand nombre.

Côté musiques de film plutôt Midnight Express (Moroder) ou Men In Black (Danny Elfman) ?

(Hésitant) Plutôt Midnight Express, mais comme je suis fan absolu du travail de Danny Elfman, ce sera les deux!

Je pense aussi à des trucs comme Orange Mécanique et ses synthétiseurs étranges qui ne sont pas du tout dans mes critères de base, mais c’est tellement classe que l’on ne peut qu’apprécier.

C’est un peu ce que j’ai essayé de faire avec Orchestra. Envoyer chier les frontières, les modes... Et me servir de tout ce qui me plaît pour le réunir dans un album.

Là, j’ai vu Aladdin. Pffff... Alan Menken est vraiment un génie. Il a mis en musique de nombreux Disney et c’est toujours incroyable! Peut-être que j’aurais aussi un jour la chance d’en faire un...

Le lieu le plus fou où vous vous êtes produit?

Peut-être le Château La Coste de par son originalité ou l’Olympia, parce que c’est mythique! Je n’oublie pas le Théâtre de Verdure de Nice qui est un lieu assez atypique et exceptionnel que j’ai déjà fait avec une baffe monumentale à la clé niveau ambiance.



Quelle sera la configuration niçoise de votre concert?

Un spectacle aussi sonore que visuel car j’attache autant d’importance aux deux aspects.

Je joue l’intégralité d’Orchestra moins deux titres [Inner Tale et Red Dressed, le duo avec Eivor, ndlr] plus d’autres issus de mon répertoire que les gens aiment bien.

Comme pour le reste de la tournée, je serai accompagné d’une vingtaine de musiciens de l’orchestre de Fourvière avec qui la complicité est totale.

Orchestra Tour.

Samedi 31 août, à 19 h 30. Théâtre de Verdure, à Nice.

Tarifs : 32 euro en prévente et 35 euros.

www.tdv-nice.org

Worakls. Orchestra. 10 titres.(Hungry Music)