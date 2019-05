Voici le programme du Philharmonique pour 2020 et l’"Année Beethoven"

La programmation des grands orchestres symphoniques pour la saison 2019-2010 à travers le monde est attendue avec une curiosité particulière. L’année 2020 sera, en effet, l’"Année Beethoven" – année de célébration mondiale du deux-cent cinquantième anniversaire de la naissance du compositeur. Tous les grands orchestres vont vouloir se livrer à une surenchère sur ce sujet. C’est à celui qui en fera le plus en la matière.

Le Philharmonique de Monte-Carlo vient de frapper fort en annonçant, lundi soir, lors de la conférence de presse de présentation de sa saison 2019-2010, la présence de l’illustre pianiste polonais Krystian Zimerman pour interpréter avec l’orchestre la totalité des concertos pour piano de Beethoven. Rares sont les orchestres au monde qui présenteront une telle affiche. L’événement est de portée internationale.

Il se déroulera les 12, 13 et 14 juin 2020. Oui, plus d’un an à attendre ! Les mélomanes viendront certainement d’Europe entière, voire d’Amérique.

L’"Être humain" thème de l’année

À part cela, la conférence de presse donnée par Kazuki Yamada, directeur de l’orchestre, son conseiller artistique, Jérôme Delmas, et la présidente des Amis de l’Orchestre, Smadar Eisenberg, en présence de Jean-Charles Curau, directeur des Affaires Culturelles, réserva quelques autres bonnes nouvelles.

En particulier la venue pour la première fois en Principauté du grand chef d’orchestre d’orchestre suisse Charles Dutoit. Cela se passera le 31 mai.

L’"artiste en résidence" sera la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux. Elle ouvrira la saison le 22 septembre en chantant les Sea pictures du compositeur anglais Elgar, et reviendra le 12 janvier pour interpréter les Wesendonck lieder de Wagner et le 1er mars pour un concert intitulé "De Goethe à Baudelaire".

Le thème de l’année, choisi par Kazuki Yamada, sera l’"Être humain". Il souhaite ainsi mettre en exergue toute la dimension humaine que recèlent les grandes œuvres du répertoire.

Au plan visuel, l’affiche de la saison représentera un violoncelle épousant les formes d’un corps de femme.

Parmi les autres grands solistes de l’année, on trouvera les pianistes Nikolai Lugansky le 18 octobre, Ivo Pogorelich le 8 décembre, Andreas Staier le 5 mai, Hélène Grimaud le 17 mai, le violoniste Frank-Peter Zimmermann le 1er décembre.

Une programmation prometteuse de grands bonheurs…

Le programme

- 22 septembre : concert Sabata-Elgar-Saint-Saëns avec Marie-Nicole Lemieux, contralto – direction Kazuki Yamada.

- 13 octobre : Ciné-concert avec Fantasia de WaltDisney.

- 20 octobre : Concert Brahms-Moussorgsky avec Nikolai Lugansky – direction Fuad Ibrahimov.

- 27 octobre : concert Wagner-Strauss-Schönberg avec Matthieu Petitjean, hautboïste, direction Kazuki Yamada.

- 3 novembre : Elias, de Mendelssohn – direction Kazuki Yamada.

- 24 novembre : concert Mozart-Tchaïkovsky avec Arabella Steinbacher, violon – direction Andris Poga.

- 1er décembre : concert Beethoven-Bruckner avec Frank-Peter Zimmermann, violoniste – direction Kazuki Yamada.

- 8 décembre : récital d’Ivo Pogorelich, pianiste.

- 12 janvier : concert Wagner-Strauss avec Marie-Nicole Lemieux – direction Eliahu Inbal.

- 2 février : Requiem de Verdi – direction Gianluigi Gelmetti.

- 13 mars : concert Chausson avec Véronique Gens, soprano – direction Kazuki Yamada.

- 5 avril : concert Messiaen- Pesson- Magnard avec Vincent Lhermet, accordéoniste – direction Suzann Mälkki.

- 3 mai : concert Kraus-Mozart-Haydn, avec Andreas Staier, pianiste – direction Bernard Labadie.

- 17 mai : récital d’Hélène Grimaud, pianiste.

- 31 mai : concert Dvorak-Stravinsky avec Gautier Capuçon, violoncelliste – direction Charles Dutoit.

- 7 juin : concert Haydn-Schubert avec Thierry Amadi, violoncelliste – direction Hubert Soudant.

- 12, 13, 14 juin : intégrale des concertos de Beethoven, avec Krystian Zimmerman, pianiste – direction Kazuki Yamada.