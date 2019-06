VIDÉO. Le reggae de Jahneration en tête d'affiche de la Fête de la musique ce vendredi soir à Monaco

Ce vendredi, vous pourrez enchaîner écouter le groupe Dulumba à 12 h à Fontvieille et Suspicious Minds à 19 h 30 aux Halles du Marché de La Condamine. Mais le groupe à ne pas rater, c’est Jahneration, le duo de chanteurs de reggae et hip-hop. Les deux jeunes Parisiens vous offriront un concert au port Hercule avec une première partie assurée par Tracy De Sa, à partir de 21 h.

"C’est une super artiste. C’est une rappeuse très talentueuse." Voilà comment la décrit Théo, chanteur de Jahneration.

La relève du reggae: Jahneration

Jahneration, ce sont deux amis, Theo et Ogach. Ils se sont lancés dans la musique en 2009, dans un style qui leur est propre, mélangeant reggae électro et hip-hop. C’est en 2011 qu’ils se sont vraiment fait connaître grâce à leur titre en collaboration avec le chanteur Naâman, "Me nah fed up". Deux ans plus tard, en 2013 ils sortent un premier EP, "The Foreworld", qu’ils produisent eux-mêmes.

Tout ça avant d’intégrer le catalogue du label parisien Ovastand avec qui ils se lancent dans une tournée d’une soixantaine de dates à travers la France et l’Inde.

Un enchaînement d’événements auxquels s’ajoute un nouvel album, "Jahneration", en novembre 2016, récompensé par le prix du Meilleur album French Touch et celui de Révélation de l’année aux Victoires du reggae.

"Grand honneur et fierté"

Après plus d’une centaine de dates et une pause consacrée à la préparation d’un nouvel album, c’est donc au cœur de la Principauté que les deux jeunes feront leur retour sur scène.

Accompagnés de leurs mélodies accrocheuses et leurs paroles encourageantes, vives et remplies d’espoir. Pour nous comme pour eux, leur venue à Monaco pour célébrer la Fête de la musique est un plaisir.

Ce qu’exprime avec joie Théo: "On n’est jamais venus à Monaco, et c’est hyper intéressant de développer notre musique autre part qu’en France. Et représenter la Fête de la musique dans la Principauté, c’est un grand honneur et une fierté."

Savoir+

Podium du quai Albert-Ier, 21 h.

Accès libre et gratuit.

Renseignements : +377.93.10.12.10

www.espaceleoferre.mc