Un grand pianiste français en concert avec le Philharmonique de Monte-Carlo pour la bonne cause

Vendredi 13: jour de chance et de générosité. François-René Duchable, qui est l’un des meilleurs pianistes français et qui a arrêté sa carrière officielle de concertiste pour ne plus donner que des concerts caritatifs, se produira ce vendredi 13 janvier au profit de l’association "Soupe de nuit".

Il sera accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Bender.

Depuis vingt-cinq ans, l’association "Soupe de nuit" offre des repas aux plus défavorisés. Chaque jeudi, des bénévoles préparent de la nourriture qu’ils distribuent le soir dans les rues de Nice et de Menton. Au début, une soixantaine de personnes sans domicile fixe étaient concernées. Elles sont à présent quatre cent, constituant une nouvelle population que les médias appellent "nouveaux pauvres" formée de familles avec enfants, de retraités et de travailleurs au-dessous du seuil de pauvreté.

Existant uniquement grâce à des dons, l’association organise des brocantes vide-greniers, spectacles et concerts.

Un programme alléchant

Artiste à la personnalité hors norme, vagabond dans l’âme transcendant virtuose, François-René Duchable interprétera l’un des sommets de la musique romantique, le concerto de Grieg. Seront également au programme l’un des symphoniques les plus impressionnantes du XIXe siècle, les "Préludes" de Liszt dont on est fasciné par l’éclat de l’orchestration et des fanfares, et l’opéra "Carmen" dont on entendra les plus célèbres extraits orchestraux.

Il est difficile de résister à la beauté d’un tel programme et à l’appel à la générosité qui accompagne ce concert.