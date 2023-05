Ce dimanche, venez assister à une soirée poétique à la Villa Eileen Grey à Roquebrune-Cap-Martin

On leur parle de slam, de musique... "Les gens ne savent jamais vraiment à quoi s’attendre mais ils repartent tous enchantés!" Avouons que la soirée est bien vendue. Un peu de mystère, juste de quoi attiser la curiosité. Et puis la promesse d’une pause musicale et poétique dans un cadre incroyable... Si ça ne suffit pas à prendre sa place pour assister, dimanche, à 19 heures, à l’événement proposé par Cap Moderne, sur le site corbuséen, alors...

"La vie Poème". Avec la Méditerranée en toile de fond et le soleil couchant, Caroline Bentz et Marc-Alexandre Oho Bambe, devraient déployer leur art divinement. Elle est au piano, il est au texte. Ce qu’il déclame s’ajuste aussi bien aux petites qu’aux grandes salles. Aux théâtres et aux espaces en plein air. La dernière représentation s’est jouée devant 500 personnes, cette fois ce sera cinquante maximum... Un cadre plus intimiste pour des mots qui trouvent toujours un écho.

"Une pause hors du temps"

Des mots qui résonnent sans raisonner. Juste posés là, comme ça, pour distiller amour, tendresse et espoir. "C’est toute la beauté du monde en quelques phrases", livre Sandrine Constant, leur directrice de production. Avant de prolonger: "C’est une représentation d’une heure, une pause hors du temps, qui fait tellement de bien."

Les deux artistes seront installés sur la terrasse de la villa E-1027 et le public dans le jardin. C’est le premier rendez-vous de ce type. Elisabetta Gaspard, chargée d’actions culturelles et éducatives à "Cap Moderne" explique: "Nous n’avions pas participé au Printemps des Poètes en mars, mais c’est un peu une manière d’amener quand même de la poésie sur le site."

Caroline Bentz et Marc-Alexandre Oho Bambe [prix Paul-Verlaine de l’Académie française en 2015, N.D.L.R.], c’est un coup de cœur. "Ils tournent beaucoup, se produisent partout en France. Et l’an dernier, ils ont passé l’été au monastère de Saorge."

Ils avaient, en effet, été choisis dans le cadre du programme "Monde Nouveau", pour développer - avec d’autres artistes, ils étaient 15 - un opéra-slam. De quoi finir de convaincre celle qui orchestre la vie du site Eileen Gray - Le Corbusier.

Et puis, si on n’aime ni la musique, ni le slam... on peut toujours apprécier l’immersion dans un lieu signé. Merveille architecturale complètement réhabilitée après des années de squat et d’oubli. Un écrin de verdure au charme désuet, parfaitement adapté aux envolées bucoliques.