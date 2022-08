Fondé en 2016 sous l’impulsion de Chris Richards, l’orchestre Ziggy’s Band rend un vibrant hommage à David Bowie en revisitant les plus grands tubes de cet immense artiste avec une précision étonnante, tant sur le plan sonore que visuel.

Toutes les périodes sur plus de 40 ans de carrière sont présentes.

Formé de musiciens aguerris et brillants ayant déjà participé à d’autres aventures musicales, il a enflammé avec succès les plus belles scènes de la région niçoise.

Laissez-vous emporter dans leur univers pour un concert à couper le souffle ! Fermez les yeux et vous serez surpris par la ressemblance musicale et vocale... Ouvrez-les, vous le serez encore plus par la magie visuelle du chanteur de Ziggy's Band... “Let's Dance !!”

04.93.78.02.33 ou evenements@cap-dail.fr