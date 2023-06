Un concert autour du cor des Alpes ce vendredi soir au Théâtre du Fort Antoine

Le cor des Alpes est l’un des instruments de musique les plus curieux. Il est en tout cas le plus long: il mesure couramment 3 mètres 50 (certains cors des Alpes peuvent atteindre cinq fois plus). Cet instrument était destiné à l’origine à communiquer dans la montagne, d’une vallée à l’autre. Autant dire qu’on a peu l’occasion d’en entendre dans nos régions.

L’opportunité nous sera offerte lors d’un concert donné ce vendredi 9 juin au Théâtre du Fort Antoine.

Le joueur de cor des Alpes sera l’un des meilleurs spécialistes internationaux de cet instrument, Carlo Torlontano, qui se produit non seulement dans toute l’Europe mais aussi au Canada, en Chine ou au Japon.



Le concert sera organisé par l’Association monégasque pour la promotion et le développement de l’accordéon et le bandonéon, qui est présidée par Christiane Bonnay, professeure d’accordéon à l’Académie de musique Rainier III. On l’aura compris, lors de ce concert, le cor des Alpes sera accompagné par un accordéoniste, l’italien Massimiliano Pitocco.

Le programme du concert comportera non seulement des œuvres traditionnelles, mais aussi des transcriptions d’œuvres de musique classique (de Bach, en particulier), mais aussi des œuvres de musique contemporaine (Arvo Pärt). Un concert comme on en entendu peu.