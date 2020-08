Trois rendez-vous musicaux pour les amateurs d’orgue à Monaco

Et, nouveauté cette année, en amont de chaque récital, l’équipe de la direction des Affaires culturelles a imaginé une conférence. Ce dimanche, Roland Galtier ouvrira ce cycle de conférences pour évoquer le rôle du maître d’œuvre dans la construction et la restauration des orgues.

Suivra, à 17 heures, un échange entre l’organiste Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin et les récitants Pauline Choplin et Pierre-Marie Escourrou autour de l’œuvre d’Eric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.

Un spectacle déjà proposé en 2017 qui avait connu un vif succès.

Un ciné-concert le 6 septembre

Le dimanche suivant, 30 août, ce sont d’anciens élèves de Rolande Falcinelli qui prendront place au grand orgue pour rendre hommage à leur professeur. Compositrice inspirée, soliste internationale, brillante pédagogue, Rolande Falcinelli fut une artiste singulière qui a fait sa place dans l’histoire de l’orgue. Avant de jouer, ses anciens élèves échangeront avec le public.

Enfin, le 6 septembre, après une conférence orchestrée par l’historien Claude Passet sur l’orgue à Monaco du XVIe siècle à nos jours, c’est un ciné-concert qui sera proposé. Avec diffusion du film Metropolis de Fritz Lang, et une improvisation à l’orgue de Jean-Baptiste Dupont.

Savoir +

15e Festival d’orgue: les dimanches 23 août, 30 août et 6 septembre. Conférence à 16 heures, concert à 17 heures. Il n’est pas nécessaire de réserver sa place.

Entrée libre, le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.

Port du masque obligatoire.

Renseignements: +377.98.98.83.03.