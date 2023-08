Trois bonnes raisons d'aller au Crossover Festival de Nice

1. Plusieurs figures des scènes rap et pop urbaine seront là

Tout en ayant connu plusieurs évolutions, le Crossover Festival reste fidèle à sa proposition de départ. Pour sa 14e édition, le rendez-vous organisé sur trois soirs (du mardi 29 au jeudi 31 août) continuera de mélanger les genres au Théâtre de Verdure de Nice. La scène rap et la pop urbaine se tailleront la part du lion, avec deux jours dédiés. La soirée du 30, réunissant deux abonnés des sommets des charts, affiche déjà complet. Zola, porté par le hit "Amber" (78 millions de streams), y présentera son dernier album, "Diamant du bled". Lui aussi auteur d’un très gros succès en 2023 avec "Meuda", Tiakola, spécialiste des mélodies addictives, débarquera avec un dernier projet nommé "Melo". Last but not least, la rappeuse Meryl, qui a un temps œuvré dans l’ombre pour le compte de Soprano, Niska ou SCH, est désormais sur le devant de la scène.

Ceux qui n’auraient dégainé assez vite pourront viser la soirée du 29, qui aura également fière allure. On y entendra Dinos, récemment mis en valeur par l’album "Un hiver à Paris", où sa science des mots et son univers sombre faisaient à nouveau des merveilles. à suivre aussi, le jeune J9ueve (20 ans), repéré sur Soundcloud, auteur d’un deuxième album baptisé "Le Bijou le plus brillant". Franglish, lui, a eu le temps de peaufiner son live en assurant les premières parties de Dadju. Chantre de la pop urbaine, il dresse des ponts entre ses origines, congolaises et togolaises, et des influences venues d’Amérique du Nord.

2. La soirée électro sera variée

Quel plaisir pour ceux qui suivent le Niçois Feder de le retrouver aussi haut, ce 31 août. Fidèle à la house et à l’électro de ses débuts, amoureux de la pop (il a collaboré avec Mylène Farmer) et toujours en quête de nouvelles expériences, il a dépassé les 900 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Très costaud.

Déjà passé avec succès au Théâtre de Verdure en 2019, Worakls y reviendra, toujours en version Orchestra. Épaulé par une cohorte de musiciens, le producteur parisien proposera une nouvelle version d’un show, réunissant électro et classique.

En pleine ascension, la Belge Nathalie Duchene allie pour sa part avec brio un héritage house hédoniste à des sonorités parfois plus tropicales.

3. Il y aura des talents locaux

Pour cette édition 2023, une nouvelle scène est ouverte du côté du kiosque à musique. Une enceinte entièrement réservée aux artistes locaux. Le 29, on y croisera la très active Siloh, son complice producteur Tofaus ou encore Adrï, qui jongle entre pop et rap. Le 30, place au DJ stylé Morrodavinci, mais aussi à Le Môme, MC amoureux des beaux mots, et à Shiiva, avec son dancehall attirant. Le 31, on découvrira l’afro house de Sunlee, la voix suave de Coco, posée sur de la deep house ou de la bossa. Et le projet electronica planant de Global Industrial Culture.

Tarifs: 52 euros le 29, complet le 30, 50 euros le 31, pass 3 jours et pack rap épuisés. Rens. et résa. festival-crossover.com