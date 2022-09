"Tout se joue autour d’une table:" Lara Fabian, bientôt en concert dans la région, sort un livre de "recettes autobiographiques"

Au tournant des années 2000, le public français découvre une chanteuse italo-belge, tout droit venue du Québec, avec une voix d’une puissance hors norme. Tout, Je t’aime, Adagio… Elle reprendra même Je suis malade de Serge Lama. Pour le plus grand plaisir du public, qui l’adopte aussi sec.

Depuis quelques années, elle s’était faite plus discrète dans l’Hexagone. Et pour cause, repartie au Québec, elle a triomphé dans le fauteuil rouge de La Voix, puis à La Star Académie, où elle est même devenue directrice. Trois années au cours desquelles elle a bien tenté de revenir en France, dans le jury de The Voice, mais la pandémie l’a renvoyée outre-Atlantique. Pas le moment.

Elle revient cette fois pour finir la Tournée 50, qu’elle avait dû interrompre, et qui s’appelle maintenant Best of, où elle livre les plus grands titres de ses trente ans de carrière. Et puis, elle sort un livre, sobrement intitulé Tout, où elle se raconte au travers de recettes choisies.

Comme se passe votre retour auprès de votre public européen?

Ça se passe bien. L’anticipation est belle. J’ai beaucoup de gratitude pour le fait que, trente ans après, je puisse encore remplir des salles, pour ce lien, ce fil d’or qui me lie à ces gens qui ont grandi, puis vieilli avec moi. Je vois des toutes jeunes qui sont devenues des mamans. C’est magique de voir que trente ans après, j’ai encore ce lien si fort.

Vous sortez en France cette semaine un livre. Une biographie en recettes. Comment vous est venue cette idée?

J’appelle ça mon "autobiographie gourmande". Tous les éléments fondateurs de mon existence se sont joués autour d’une table. Avant, pendant ou après un repas. Et j’ai réalisé que la bibliothèque de nos mémoires est souvent structurée autour d’une table où l’élément nourriture est extrêmement présent. Que ce soit l’odeur du basilic, de la tomate, ou du pot-au-feu, ça provoque toujours quelque chose qui nous anime.

À ce point?

Dans mon cas, encore plus! Je pourrais vous dire que tout ce qui a été à la fois de l’ordre de la célébration, de la concrétisation, du réconfort, s’est toujours passé autour de la table. Je ne pouvais pas me raconter sans passer par cette interface. J’aime ça, j’en ai hérité, je le transmets, je le traduis. Si vous étiez un proche, vous le sauriez parce que vous auriez mangé au moins une dizaine de fois à la table. Que ce soit simple ou festif.

On trouve dans votre livre des recettes typiques des endroits où vous êtes passée. Quelle est votre plus grande découverte culinaire?

C’est la rencontre avec mon amie Masayo Hashimoto. À ce moment-là de ma vie, elle m’apprend par l’architecture de la cuisine, de la nourriture, comment me réconcilier avec certaines choses de ma vie. La façon dont elle m’a transmis la beauté dans la nourriture, et pas seulement l’abondance ou la réconciliation, m’a permis de me réparer. Dans cette tradition millénaire, il y a eu le soin du beau et du bon pour la santé. L’île d’Okinawa est le seul endroit au monde où il y a autant de centenaires, parce qu’il y a cette convergence de la simplicité, de la beauté et de la contemplation. Elle m’a appris que la nourriture n’est pas seulement ce qui nous nourrit. Mais c’est aussi ce qui peut nous apporter la longévité, la santé, le repos, la concentration. Masayo m’a appris le répit au moment du repas. Le sens de la pause. Et ça, ça m’a réparée.

Quelle est votre recette préférée?

Il risotto. C’est quelque chose que je peux vous faire de mille façons. Dans le livre, il est aux champignons. J’ai un tour de main pour ça. J’adore l’idée d’avoir le ventre sur le poêle à cuisson pendant vingt-cinq minutes, avec un verre de vin à la main. Tout le monde est autour de l’îlot et on discute pendant que je tourne la mélasse. C’est une façon d’inviter les gens dans mon monde.

>> Au Silo de Marseille, le vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h. Tarifs: de 45 à 73 euros. Renseignements: www.cepacsilo-marseille.fr

>> A La Palestre, au Cannet. Mardi 18 octobre à 20h30. Tarif: 52 euros. Renseignements: lapalestre.eu

>> Tout, paru le 22 septembre aux éditions Libre Expression