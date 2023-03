Sting, Mika ou Tarkan déjà annoncés... La billetterie du Monte-Carlo Summer Festival ouvre ce mercredi

Sa love story avec la Principauté a commencé un soir de décembre 1991 où l’ex-leader de Police était en pleine ascension de sa carrière solo avait donné un concert sous le chapiteau de Fontvieille. Plus de trois décennies plus tard, Sting aura les honneurs de la place du Casino, le 23 juillet prochain, pour l’un des sommets de ce 16e Monte-Carlo Summer Festival. Le chanteur se produira en plein air, au cœur de Monte-Carlo pour une escale monégasque confirmée au cours du segment européen de sa tournée mondiale baptisée My Songs, où il reprend forcément sa ribambelle de tubes et prouve une fois de plus qu’il porte beau ses 71 printemps.

Le public monégasque connaît bien Sting. Notamment pour un concert privé sur le quai du Yacht-club en 2018 ou bien comme tête d’affiche du gala de la Croix-Rouge en 2015 avec un orchestre philharmonique. En 2020, le prince Albert II avait même choisi le chanteur britannique pour lui remettre un award saluant ses engagements humanitaires lors du gala pour la santé planétaire en 2020.

C’était en 2019, le dernier passage de Sting à Monaco pour un live enlevé où il célébrait son amour pour la guitare. Photo SBM.

Le retour de Mika

La venue de Sting, première tête d’affiche annoncée du Monte-Carlo Summer Festival annonce une cuvée de vedettes internationales en live cet été à Monaco. Dans son sillage, c’est une autre pop star que la SBM convoque sur ses scènes - cette fois à la salle des Étoiles - Mika le 4 août. Une session de rattrapage après son mini-concert donné en octobre dernier à l’hôtel Hermitage au profit de la Fondation Prince Albert II où il avait réinventé ses tubes accompagné par un piano et cinq voix de gospel

L’esprit, en août, sera plus celui d’un grand show cet été. "À Monaco, il y a toujours cette opportunité de faire de beaux événements spéciaux", nous confiait-il cet automne lors de son dernier passage. Ce sera peut-être l’occasion aussi de faire découvrir au public des titres - tout en français - de son nouvel album à venir.

Tarkan sur la scène de la Salle des Etoiles en 2020. Photo Philippe Fitte/FP2A et SBM.

Le troisième nom annoncé ce mardi, c’est Tarkan, attendu le 19 août. Si le chanteur turc est une star dans son pays, du côté de l’Europe occidentale, il est surtout l’homme d’un titre: Simarik ou la chanson du bisou, tube de l’été 1998. Ce qui n’empêche pas ses performances à Monaco de toujours remplir le Sporting.

L’esprit de Michael Jackson pour le gala Fight Aids

Enfin, c’est l’esprit du roi de la pop himself qui sera convoqué le 21 juillet. Michael Jackson n’a jamais donné de concert à Monaco, mais il s’était quand même produit une fois sur la scène de la Salle des Étoiles, lors d’une cérémonie des World Music Awards. C’est cette même scène que foulera la troupe de Michael, the magic of Michael Jackson. Un spectacle étonnant où le leader du groupe reproduit la gestuelle si particulière du King of Pop au son de ses tubes de toutes les époques et de tous les styles vestimentaires, de Wanna be startin’ somethin’ à Earth Song.

Le spectacle sera proposé dans le cadre du gala de Fight Aids Monaco, qui a pris l’habitude depuis quelques années d’accueillir des tribute bands pour animer la soirée. Et les personnes présentes l’an dernier se souviennent encore de la performance de Queen Machine, et d’un Freddie Mercury plus vrai que nature.