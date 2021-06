Six concerts exceptionnels au palais princier de Monaco cet été

Les concerts du Palais Princier de Monaco constituent le seul festival d’orchestre symphonique dans notre région. Les autres festivals sont consacrés à de la musique de chambre, aux effectifs beaucoup plus réduits. Un festival? Quel festival! On est ici dans le domaine de l’excellence, par la beauté du lieu et par la qualité des programmes.

Le lieu: la cour du Palais, bordée par la magnifique galerie à arcades d’où descend un escalier monumental. C’est entre les bras de cet escalier à double révolution que l’orchestre prend place.

La qualité des concerts: on a là un orchestre qui est l’un des meilleurs d’Europe, des chefs et des solistes qui font partie de l’élite internationale.

Les sœurs Labèque le 22 juillet

À cela s’ajoute une idée d’élégance qui perpétue la tradition des grandes soirées d’été de la Côte d’Azur. On y exige le port de la veste et de la cravate…

Parmi les chefs invités, on trouvera le quasi légendaire Valery Gergiev (le 15 juillet, dans la Symphonie fantastique), l’admirable Tchèque Tomas Netopil, qu’on a déjà applaudi plusieurs fois à Monaco (22 juillet), le très réputé Thomas Hengelbrock, chef associé à l’Orchestre de Paris (29 juillet).

Quant aux solistes, est-il besoin de présenter le duo étincelant des sœurs Labèque (22 juillet), le violoniste virtuose Sergey Khachatryan, l’un des plus brillants de sa génération (1er août).

Est-il besoin de rappeler que le pianiste Alexandre Kantorow est le "soliste en résidence de l’année" au Philharmonique à Monte-Carlo et qu’il nous a fait entendre il y a deux mois un concerto de Prokofiev à couper le souffle (5 août)?

Entendre des symphonies ou des concertos de Mozart, de Schubert, de Mendelssohn dans la cour du Palais Princier est quelque chose qui, au bout de l’été, demeure parmi nos souvenirs les plus précieux…