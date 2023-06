Voici le programme des concerts du Philharmonique de Monte-Carlo pour la saison prochaine

L’information était attendue avec impatience par les mélomanes de la région - et de bien au-delà: le programme de la saison 2023-2024 du Philharmonique de Monte-Carlo a été dévoilé récemment lors d’une conférence de presse donnée en l’Auditorium Rainier III par le directeur Kazuki Yamada et le délégué artistique Didier de Cottignies.

Cette saison sera dans la continuité des précédentes, se situant dans ce qu’on peut appeler l’"excellence monégasque". Une pléiade de grands solistes et chefs ont été annoncés.

Parmi les grands solistes : les pianistes Evgeny Kissin (15 octobre), Hélène Grimaud (29 octobre), Piotr Anderszewski (10 décembre), Martha Argerich (10 mars); les violonistes Viktoria Mullova (5 novembre), Valeriy Sokolov (21 janvier) ; le violoncelliste Truls Mork (5 mai).

Et, bien sûr, celui qui sera le "soliste en résidence de l’année", l’excellent pianiste macédonien Simon Trpceski. On le connaît peu en France, mais sa seule apparition en Principauté il y a deux ans fut éblouissante. Son choix comme "soliste de l’année" est tout à fait judicieux. Il donnera quatre concerts: les 8 octobre, 13 janvier, 3 mars, 4 août.

Parmi les grands chefs invités, Charles Dutoit qui accompagnera une nouvelle fois Martha Argerich (10 mars), ce mozartien d’élite qu’est Ton Koopman (4 février), ou encore ce surdoué qui, à 22 ans, a été nommé directeur de l’Orchestre du Capitole à Toulouse, le finlandais Tarmo Peltokoski (14 avril).

La saison s’ouvrira un hommage au prince Rainier III, dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance. Sous le règne de ce prince, le Philharmonique de Monte-Carlo a connu un essor historique: mutation de l’orchestre en orchestre national en 1958, création des concerts du Palais en 1959, transformation en orchestre Philharmonique en 1980. (Concert de musique de chambre le 17 septembre et de musique symphonique le 24 septembre).

Certains compositeurs se retrouveront plusieurs fois au programme:

- Rachmaninov, dont on est, en 2023, dans l’année du cent cinquantenaire de la naissance. (Trois concertos pour piano au programme les 8, 15 et 22 octobre).

- Mozart lors d’un festival qui s’étalera du 23 janvier au 4 février pour la troisième année consécutive.

- Mahler, dont on entendra la 2e symphonie le 24 septembre, les "Knaben Wunderhorn" le 1er octobre, le « Chant de la terre », le 6 avril.

On l’aura compris la saison 2023-2024 du Philharmonique de Monte-Carlo sera une grande et belle saison.

Hélène Grimaud. Photo DR.