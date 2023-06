L’Opéra de Monte-Carlo dévoile sa programmation pour une saison 2023-2024 ambitieuse

Elle évoque sa "gratitude" en souvenir de l’accueil "chaleureux et enthousiaste" du public pour ses premiers pas comme directrice de l’Opéra de Monte-Carlo.

Au moment de présenter aux abonnés la saison 2023-2024, Cecilia Bartoli a affiché mardi sa satisfaction d’avoir "rempli la salle jusqu’à la dernière place à chaque représentation" pour les premiers spectacles qu’elle a programmés en Principauté, et ce malgré les contrariétés de plusieurs annulations d’artistes, donnée toujours imprévisible dans le spectacle vivant…

Objectif "faire encore mieux" cette année avec la volonté de faire "évoluer les lignes thématiques" de la maison lyrique monégasque, et collaborer avec les autres institutions artistiques de la Principauté.

Le programme 2023-2024 est un mastodonte: 20 productions à l’affiche entre novembre et avril: quatre opéras, une comédie musicale et six concerts soit un total de 41 représentations. Le budget de l’institution alloué par l’état revu à la hausse a donné l’impulsion à cette ambition.

"Chaque projet a été soigneusement préparé, car j’ai voulu maintenir très haut le prestige et la qualité de notre programmation en offrant une série de spectacles très variés et personnels", souligne la directrice qui officie en duettiste avec son époux, Oliver Widmer, au poste de directeur délégué.

Caruso pour la Fête nationale

Première le 2 novembre avec une Messe de Requiem de Verdi, conduite par Daniel Barenboim. Empêché en mars dernier de venir fêter ses 80 ans à Monaco, le légendaire chef d’orchestre devrait être sur pied pour diriger l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo et le chœur de l’Opéra.

Une variation cette année: pas d’opéra pour la Fête nationale mais un spectacle lyrique au Grimaldi Forum baptisé Caruso à Monaco. Mettant à l’honneur le chanteur d’opéra napolitain… qui fit ses débuts en 1902 dans La bohème à Monte-Carlo. "C’est ici que sa carrière mondiale a commencé", souligne Cecilia Bartoli. Pour incarner ce personnage, c’est à une star lyrique contemporaine, qu’elle confie le rôle : le ténor Jonas Kaufmann. "Ce sera un vrai spectacle, avec une mise en scène, des effets visuels, des costumes signés Dolce & Gabbana et Antonio Pappano, le directeur musical de Covent Garden, à la direction".

Côté opéra, le public ne sera pas en reste avec quatre productions: Don Carlo qualifié comme "le plus intense et sombre opéra de Verdi" en novembre avec Vittorio Grigolo dans le rôle-titre; Giulio Cesare in Egitto pour un retour au baroque en janvier, "l’un des plus beaux et plus originaux opéra d’Haendel", souligne Cecilia Bartoli, qui s’est distribuée dans le rôle de Cléopâtre pour cette création made in Monaco mise en scène par Davide Livermore.

Puis en février, le mariage de deux pièces Cavalleria rusticana, mélodrame en un acte de Pietro Mascagni et Gianni Schicchi, opéra-comique de Puccini "son chef-d’œuvre tardif".

Et en avril, le retour de Jean-Louis Grinda dans ses ex-murs pour mettre en scène La fille du régiment, comédie légère signée par Donizetti.

Les talents locaux mis en avant

Le public pourra applaudir à nouveau le ténor Rolando Villazon en récital le 24 février. Cecilia Bartoli a aussi voulu programmer deux partitions mettant en avant particulièrement le chœur de l’Opéra: le Requiem de Verdi en novembre et un Requiem allemand de Johannes Brahms (29 janvier).

Et les productions à l’affiche cette saison font aussi la part belle à la formation monégasque des Musiciens du Prince, honorant la musique baroque et jouant sur des instruments d’époque.

L’orchestre sous la direction de Gianluca Capuano sera d’ailleurs à nouveau invité à la Staatsoper de Vienne en juillet 2024, et partira en tournée dans de prestigieuses salles lyriques européennes à l’automne et au printemps.

Enfin, l’Opéra lance cette saison son académie destinée à de jeunes solistes qui souhaitent s’ouvrir à une carrière professionnelle. Une structure mise en place principalement pour caster de jeunes talents invités à prendre part à la production de L’enfant et les sortilèges par Jean-Christophe Maillot pour le mois de décembre dans le cadre de la commémoration du prince Rainier III, qui appréciait particulièrement cette œuvre du répertoire de Maurice Ravel.

Après avoir tenu l’affiche 35 ans à Broadway, la comédie musicale se jouera pour la première fois en Principauté. (DR) Photo DR.

Le Fantôme de l’Opéra pour les fêtes de fin d’année En prenant ses fonctions la saison dernière, Cecilia Bartoli avait affiché ses intentions de programmer sa saison en Principauté, de novembre à mars, sans baisse de régime en décembre. "J’étais très étonnée qu’il n’y ait pas de spectacles en décembre, car dans tous les théâtres d’Europe, c’est le mois où les gens aiment venir au spectacle. C’était un peu dommage d’interrompre la saison. Et j’ai envie de donner la possibilité aux gens de venir en week-end à Monaco et d’assister à un spectacle. D’autant qu’en décembre, le temps peut être bon", expliquait la directrice en février. Joignant l’acte à la parole, elle a choisi de frapper un grand coup en programmant du 16 au 31 décembre, sur la scène de Garnier, la comédie musicale Le Fantôme de l’opéra. Un spectacle créé en 1986 par Richard Stilgoe et Andrew Lloyd Weber, d’après le roman de Gaston Leroux, qui a tenu l’affiche 35 ans à Broadway et a été applaudi par 140 millions de spectateurs. Un projet ambitieux "C’est une joie et une fierté de pouvoir présenter ce spectacle exceptionnel, un highlight de notre saison, la comédie musicale la plus célèbre du monde, pendant les fêtes de fin d’année". Et le projet est très ambitieux avec 20 représentations programmées, soit 10.000 billets déjà mis à la vente, avec des tarifs oscillant entre 40 et 140 euros. L’équipe de l’Opéra de Monte-Carlo, de surcroît, coproduira cette nouvelle mouture du spectacle, qui n’a jamais été donné en Principauté… ni même en France d’ailleurs! "Étrangement cette œuvre n’a jamais été jouée au Palais Garnier à Paris alors que l’action s’y déroule", s’étonne Cecilia Bartoli. "Notre théâtre construit aussi par Charles Garnier sera donc le premier à accueillir le Fantôme de l’Opéra, chez lui en quelque sorte".