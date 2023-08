On a rencontré la chanteuse niçoise rose avant son concert à Eze ce vendredi soir

Le rock du Vieux-Nice

Rose, née à Nice il y a 45 ans sous le nom de Keren Meloul et qui vit à Paris, a profité de sa date azuréenne pour prendre un peu de vacances dans la maison de sa sœur, à Antibes-Juan-les-Pins.

"Je garde un ancrage dans le cœur avec la Côte d’Azur. Enfant, on vivait à Gorbella, à Nice Nord. Puis quand j’ai eu 20 ans, on a déménagé rue Gioffredo et Nice est devenu le "Vieux", ses bars, sa musique. Ici, pour moi, c’est Caligagan, les Running Birds..."

Retour aux sources

À quoi s’attendre du concert de ce soir? "La scène est petite, intimiste. Ça me rappelle les débuts", glisse l’artiste. C’est aussi une façon de renouer en douceur avec la musique. "J’en ai eu assez, je n’en avais plus envie. Alors j’ai fait une grande pause dans la musique. Mais je pense reprendre, avec une tournée acoustique notamment. Qui me permettra de "rattraper"un peu les concerts que je n’ai pas pu donner avec l’album "Kerosene", sorti en pleine pandémie et de rejouer mon répertoire."

Parolière particulière

Sur le site de Rose, un onglet "parolière particulière". Elle sourit quand on lui en parle. "En fait, je fais ça au coup par coup. Ce sont des chansons sur mesure pour les gens. Je donne le texte, la maquette et on la chante comme on veut... On peut l’enregistrer en studio aussi. Depuis que j’ai lancé ça, j’ai eu des choses heureuses et des histoires tristes. Une maman qui voulait un dernier adieu pour son fils, une chanson d’anniversaire pour une incroyable dame de 70 ans. Des tranches de vie, que je mets en mots. J’aime ça, ça a du sens, je me sens utile."

Medi, "une légende"

En venant aux Nuits Dime On, Rose répond à l’invitation de Medi, artiste, producteur et chef d’orchestre de cet événement. "C’est un ami, depuis tellement longtemps... La première fois que je le vois, il joue de la batterie et chante dans un groupe, il a 14 ans. Tout le monde parle de lui. Il est né légende, il est tellement talentueux. Et il nous a ouvert la voie rendant le rêve possible pour les Niçois."

Un troisième livre

Après "Kerosene" (2019) dans lequel elle livrait ses années diaboliques, en proie aux addictions et "Les montagnes roses" (2022) au fil duquel elle retraçait son combat contre un cancer du sein, Rose planche aujourd’hui sur un troisième livre "Contre-addictions". Même titre que le podcast qu’elle a monté et qui s’apprête à débuter sa deuxième saison en septembre, au cours de laquelle elle rêve de recevoir à son micro Orelsan.



Aujourd’hui affranchie de ses addictions – même la clope qu’elle n’a plus allumée depuis 51 jours – Rose parle dans ses podcasts avec des personnalités comme JoeyStarr, Carla Bruni, Élodie Frégé... et des experts, de cocaïne, d’alcool, d’excès, d’amour-propre. Loin d’être une "copie des podcasts", son troisième livre sera "une façon de dire tout ce que j’ai appris sur les addictions, mon chemin de connaissance en quelque sorte".

> Rose en concert (avec Jude Todd) aux Nuits Dime On au Cap Estel, à Èze. Vendredi 4 août dès 19h30. Tarifs: à partir de 60 euros. Résa obligatoire 04.93.76.29.29. lesnuitsdimeonducapestel.com

Sa "liste" d’été

- Un livre: "L’Affaire Sophie M." de Lionel Abbo et Yohan Perez.

- Une musique: "Éphémère" de Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade. "Je ne m’en lasse pas!"

- Une posture de yoga: Sirsasana "sur la tête. Je la fais le matin, à 6h et le soir. J’ai l’impression que l’on retourne le sablier et que le sens de la journée peut changer."

- Un resto: "Fine gueule" rue de l’Hôtel de Ville à Nice. "Spécialités niçoises excellentes."

- Une odeur: "L’immortelle, je rentre de Corse et ce parfum entre la lavande et le curry est celui des vacances!"