Rock, jazz, blues... Voici toute la programmation de la Fête de la musique entre Monaco et Menton

Comme chaque année, pour la Fête de la musique, l’esplanade des Sablettes sera bien animée. Un endroit emblématique, à Menton, pour s’amuser.

Dans un cadre parfait, au bord de la plage, entre le port de Garavan et le Vieux Port. Entre amis ou en famille, dans les deux cas c’est une belle soirée en perspective. Et il y en aura pour tous les goûts. Chansons américaines, françaises, pour vous rappeler de bons souvenirs.

Un programme tout en couleurs

De 19 h 30 à 20 h 30, vous pourrez danser grâce à la chanteuse Mélanie. Elle interprétera des chansons françaises et internationales. Des tubes connus de tous, que vous entonnerez à tue-tête. A coup sûr.

Puis, jusqu’à minuit, le chanteur de soul, Lorilo, vous fera une rétrospective des tubes américains des années 50 à 70. Il a longtemps fait partie du groupe Gospel Harmony.

Mais pour la Fête de la musique, il chantera dans divers registres. Jazz, blues, rythm’n’blues, funk, rockabilly. Lorilo sera accompagné de sa guitare et de ses bandes-son. Et chacun pourra s’amuser comme il l’entend, les pieds dans l’eau.

Dans cet espace convivial que sont les Sablettes, l’ambiance sera au rendez-vous.

les autres événements dans le mentonnais

Menton

Parvis du musée Cocteau

De 9 h 45 à 10 h 45: le chœur des enfants des classes de CP des écoles de Menton.

Place de la mairie

De 17 h 30 à 21 h: classes du Conservatoire de musique (chœur d’adolescents, chorale d’enfants et orchestres).

Place Loredan-Larchey

De 15 h 30 à 17 h: l’association ACICC (Auteurs compositeurs interprètes chanteurs comédiens), "Pourquoi pas nous?" et "Au plaisir des mots" vous proposent de la variété française et italienne.

Jardin Elisée Reclus

De 19 h à minuit: "Menton C’est vous!" et "Si on chantait" présenteront des variétés françaises et internationales.

Esplanade Francis Palmero

De 20 h à 21 h: les groupes Fortuna Styx, De Chepsi, et les lycéens de Pierre-et-Marie-Curie proposent différentes variétés de musique.

De 21 h à 22 h 30: Sourires et mélodies, variétés.

De 22 h 30 à minuit: Clément Althaus et Christelle Bernard présenteront des chansons pop rock.

Salle Saint-Exupéry

De 21 h à 23 h: Arts Paillettes 2000 présentera de la danse, des chansons françaises et internationales.

Basilique Saint-Michel

De 21 h à 23 h: Le Chœur des Anges avec Dominique Baubet, organiste titulaire, Christina Collier, soprano, Hervé Feraud, trompettiste et Johann Mortara, ténor.

Roquebrune

Esplanade Jean-Gioan

De 18 h à 20 h, démonstrations de danses, flash mobs.

De 20 h à 21 h, prestations de danses et de chants et de mixage audio.

De 21 h à minuit, variétés avec l’orchestre italien Daniele e i Baronetti.

Sospel

Place des Platanes

Duo de jeunes musiciens, le groupe Electrochok, démonstration de Twirling bâton. Barbecue et buvette, au profit des associations organisatrices : la Boule sospelloise et l’association Escale.

Tende

Musée des Merveilles

A 14 h 30: "À quelle époque l’homme a-t-il fait de la musique?" Découverte des premiers instruments sonores qui remontent aux périodes préhistoriques, faire sonner des flûtes en os, des rhombes en bois de renne et autres instruments en terre cuite…

Place de la mairie

A 21 h, barbecue et "Speggi Gonzales" en live, suivi du DJ Master, Delirium Concept and a "Special Guest". Barbecue au profit de l’association Tend’Aime.

Gorbio

Place de la République

A 20 h 30, démonstration de salsa solo par Alex et ses élèves, puis de rock par Gilbert et ses élèves ; animation musicale par Bruno (voix et piano) et Adriano (batterie) qui forment le groupe Allegria pour chanter des chansons italiennes, soirée DJ avec Gilbert.

Breil-sur-Roya

Place Bianchéri

11 h: Percussions de l’Eolienne.

17 h 30: L’écho du lac.

Place Briancon

18 h 45: salsa, zumba. 20 h : Chorale "Vallée de chœur".

20 h 30: "Chambélias" (rap).

21 h: concert du groupe Bandjooo. Repas partagé.

La Brigue

Restaurant Auberge Saint-Martin

De 19 h à 20 h, apéro chantant.

les autres autres secteurs où se divertir à monaco

Monaco

La Condamine

- Square Gastaud (kiosque)

18 h - 19 h 30 : Orchestre municipal de jazz (jazz)

- Place d’Armes

14 h - 15 h: Leeps (pop rock)

15 h 30 - 16 h 30: The Where (rock)

17 h-18 h: Dedicate (pop rock)

- Marché de La Condamine

19 h 30: Suspicious Minds (rock)

- Rue Princesse Caroline

10 h - 12 h : Golden Jazz-Band (dixieland)

- Apero Pizza (Allée Lazare Sauvaigo)

18 h 30 - 21 h : Highwood (pop rock)

Place des Moulins

12 h - 15 h : Princesse de Nuit (pop rock)

Fontvieille (parvis du centre commercial de Fontvieille)

12 h - 13 h 30 : Dulumba (percussion).

Accès libre et gratuit.

Cap-d’Ail

De 18 h 30 à 23h au restaurant Cosi’M, place de la Liberté. La Fondation Flavien organise un concert, avec le DJ Akaïzen. Lors de cette soirée musicale et festive, tous les bénéfices seront reversés à la fondation dédiée à la recherche contre les cancers pédiatriques. En plus du show musical offert, possibilité de dîner en famille ou entre amis.

Réservations au 04.93.98.61.89 ou sur le site www.cosi-m-ristorante.com

Beausoleil

Replongez-vous dans les années 80! Sur la place de la Libération à 21 h. Soirée années 80 et pop française avec en guest Marjorie des L5 et Sabine Paturel.

Accès libre et gratuit.

La Turbie

De 19 h à 23 h, place Théodore-de-Banville (gratuit). Au programme, un voyage musical gratuit dans le pop-rock avec des reprises des Pink Floyd, des Beattles, des Rolling Stone, de Nirvana et bien d’autres références. C’est le groupe Klax’on qui assurera votre soirée.

Accès libre et gratuit.