Ricky Martin interprétera ses plus grands succès en duo avec l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo cet été

Après avoir déjà annoncé la venue de Sting ou Mika cette année, le Monte-Carlo Summer Festival se dévoile progressivement. Et c’est une soirée inattendue qui se profile le 11 juillet prochain: celle de la rencontre de Ricky Martin et de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sur la scène de la Salle des Étoiles.

Le projet est inédit de réunir le chanteur latino et les 45 musiciens classiques. Qui n’en sont pas, pour autant, à leur coup d’essai, pour des incursions dans d’autres domaines musicaux avec notamment ces dernières années Magma, Marcus Miller ou IAM.

Yvan Cassar à la baguette

Le 11 juillet à la Salle des Étoiles, les artistes seront cette fois placés sous la direction d’Yvan Cassar. Le musicien et chef d’orchestre a déjà accompagné sur scène Johnny Hallyday, Mylène Farmer ou Jean-Michel Jarre.

Sa collaboration avec Ricky Martin sera inédite. Mais le chanteur portoricain n’est pas en reste en matière de renommée avec 95 millions d’albums vendus dans le monde en plus de trente ans de carrière.

Et des tubes, comme Un, dos, tres; La copa de la vida ou Livin’ la vida loca que le public monégasque découvrira sous un jour symphonique.



Savoir+

"Ricky Martin Symphonic", le 11 juillet à la Salle des Étoiles.

Tarifs: à partir de 400 euros.

Renseignements et réservations: 98.06.36.36 et montecarlolive.com