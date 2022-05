Renaud Capuçon ouvre les Heures Musicales de Biot

À peine après avoir mis un point d’orgue au festival de Gstaad, avec notamment un concert avec Maria Joao Pires, et éteint les dernières notes de son festival de Pâques à Aix-en-Provence, Renaud Capuçon, visiblement heureux de retrouver ses habitudes dans le charmant village de Biot, inaugurera les 19 et 20 mai la 39e édition des Heures musicales.

"C’est un grand plaisir pour moi de retrouver ce village et ce public après ces deux ans d’interruption forcée", se réjouit-il. En effet, depuis quinze ans, le violoniste est régulièrement invité à Biot, avec son frère musicien Gautier. Et cette année, il donnera non pas un mais deux concerts.

"Apporter du réconfort à nos auditeurs"

" Avec Guillaume Bellom, nous avons choisi d’offrir au public un récital dans lequel nous jouerons, d’abord, la sonate de Franck avant d’interpréter toute une série de pièces connues ou moins connues qui composent de notre disque Un violon à Paris. Un programme que nous avons joué pendant le confinement et grâce auquel nous souhaitions apporter du réconfort à nos auditeurs." Ce récital sera redonné le 6 juin à Six-Fours.

La deuxième soirée, ce vendredi 20 mai, sera consacrée à Jean-Sébastien Bach. Au programme: les célèbres Variations Goldberg dans une version en trio arrangée par Dmitri Sitkovetski. " C’est un véritable chef-d’œuvre qui prend tout son sens dans l’acoustique idéalement intimiste de l’église Sainte-Marie Madeleine", commente Renaud Capuçon. "Ce sera un vrai plaisir et un vrai partage puisque nous jouerons cette pièce avec mon ami de vingt-cinq ans Gérard Caussé, à l’alto, et Victor Julien-Laferrière, au violoncelle. Je suis fidèle aux lieux et aux musiciens que j’admire, poursuit le virtuose, et cette manière de fonctionner me comble musicalement et humainement."

Renaud Capuçon, qui entame sa deuxième saison à la tête de l’orchestre de chambre de Lausanne, enchaîne les projets musicaux toujours plus innovants et générateurs de partage et de satisfactions.

Accompagner les nouveaux talents

" Cette expérience de direction m’a ouvert les portes d’un univers extraordinaire et, en dirigeant cet orchestre avec lequel s’est instaurée au fil des mois de travail une véritable complicité, j’ai découvert différemment des partitions formidables. J’apprends énormément et j’adore ça!"

Fruit de ce travail, un premier enregistrement sortira, en septembre, chez Warner: Les Quatre-Saisons de Vivaldi et deux concerti du Chevalier de Saint-Georges. Puis, avec le producteur de contenus audiovisuels Stéphane Courbit, Renaud Capuçon vient aussi de lancer une entreprise généreuse: " Nous avons décidé de mettre en avant de jeunes musiciens de talent que l’on va accompagner et avec lesquels je vais jouer. Parce que c’est au début de leur carrière musicale qu’ils ont besoin qu’on leur fasse la courte échelle!" Ces violonistes, pianistes et violoncellistes se feront entendre, notamment, cet été les 1er et 2 août à Saint-Tropez. Ce programme se nomme Beau soir productions.

> Festival des heures musicales de Biot.

Église Sainte-Marie-Madeleine. Concert à partir de 15€euros. Rens. 04.93.65.78.00. www.biot.fr

> Nuits du Cygne, à Six-Fours. Maison du Cygne Tarifs: 50 euros, réduit 10 euros. Rens. www.sixfoursvagueclassique.fr

> Les Nuits du Château de la Moutte, à Saint-Tropez. Tarifs: 60 euros, réduit 30 euros. Rens. www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com