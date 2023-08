Qui est Biga Ranx, le reggaeman multicarte qui est bientôt à l’affiche du Mas des Escaravatiers ?

Il y a quelques jours, on vous parlait de lui pour un morceau intitulé "Boulot", sur lequel il partageait le micro avec le rappeur Sadek. Rien de si surprenant quand on connaît un peu le pedigree de Biga Ranx. À 34 ans, celui qui se nomme en réalité Gabriel Piotrowski, attendu ce jeudi 24 août au Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens, est du genre touche à tout.

C’est d’ailleurs ainsi que Reggae.fr le définissait début août, à l’occasion d’une journée qui lui était dédiée sur ce site de référence. Le média en ligne n’hésitait pas à qualifier le Tourangeau d’" artiste le plus original de sa génération".

"J’ai toujours eu une démarche sincère en ayant, à chaque fois, suivi mes envies. C’est quand on veut à tout prix plaire au public qu’on le perd", nous expliquait Biga Ranx en 2021, au moment de la sortie d’une mixtape "St. Soleil".

Marathonien du live

Depuis, le garçon n’a pas chômé. Sous le pseudo Telly, il a sorti une autre tape, "Amour Hi-Fi". Avant de présenter un "Eh Yo!", un nouvel album solo. En quatorze titres, entre paroles en français et en anglais (ou plutôt en broken english, l’argot jamaïcain), Biga Ranx montrait encore sa polyvalence, entre chansons taillées pour l’été, expérimentations plus dub électroniques et formats presque pop. Le tout dans un style vocal assez caractéristique. "Je n’ai jamais appris à chanter, je n’ai pas de technique vocale particulière, c’est assez instinctif", estimait-il sur RFI, en 2020.

Comme il en a l’habitude depuis son apparition dans le paysage musical, au début des années 2010, Biga Ranx tourne beaucoup en ce moment. Entre avril et septembre, près de quarante dates, figurant à son agenda. Le lendemain de son show au Mas, il enchaînera, par exemple, avec le Delta Festival, à Marseille.

Biga Ranx en concert jeudi 24 août au Mas des Escaravatiers, à partir de 19h30. Tarifs: de 15 à 34,20 euros. Rens. lemas-concert.com