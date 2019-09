Quand Alice Cooper, en concert ce mardi à Marseille, hantait Monaco et Nice....

L'occasion rêvée d'en savoir plus sur ce qui fait toujours carburer Mr Alice Cooper. Après avoir sorti l'album Rise cet été avec ses Hollywood Vampires au côte de Johnny Depp et Joe Perry, le voici qui se confie sur l'époque où il hantait nos rivages azuréens et explique pourquoi, lui la légende du Shock Rock, a accepté d'ouvrir jadis pour les piteux Mötley Crüe...

Epouvantail gore et... gentleman golfeur

A une époque où n’importe quel journal télévisé est bien plus choquant que son personnage d’épouvantail déréglé sorti d’un film gore, Alice Cooper garde pourtant une importance primordiale dans le paysage pour son passé supersonique sublimé par un présent digne, là où nombre de ses contemporains se sont fourvoyés dans une accumulation d’indigestes galettes anémiques. Ou sont tout simplement morts...

A 71 ans, Mr Furnier (son vrai nom d’ascendance française huguenote), lui, se porte comme un charme et nous parle en direct de L.A. de ses frasques, son passé monégasque et de son retour en terre sudiste pour un nouveau guillotinage public ce 3 septembre. Conversation délicieuse avec cet enfant de la Motor City, Detroit, devenu de son vivant légende paradoxale du rock. Puisqu’aussi horrifique sur scène que fervent chrétien et parfait gentleman golfeur à la ville, jadis repris par Frank Sinatra ou Tina Turner.

A quoi doit s’attendre le fan d’Alice Cooper pour votre show marseillais de ce mardi?

La dernière date de la tournée précédente a eu lieu en mai à Mexico City. Les prochains shows seront totalement différents. Une nouvelle scène, cinq à sept titres que nous jouons rarement sur scène, etc., même si évidemment les incontournables comme School’s Out ou I’m Eighteen seront là !

Le nouvel album des Hollywood Vampires est-il plus homogène que le premier ?

Oui en ce sens où le premier était essentiellement une collection de reprises de nos héros ou amis tombés au champ d’honneur. Pour Rise, ce sont en majorité des compositions originales. Et je suis très fier car ça ne sonne pas comme du Alice Cooper, du Aerosmith ou n’importe quel autre groupe que je connaisse. Johnny Depp a apporté sa griffe unique à l’ensemble.

Aucune tournée européenne à l’horizon pour l’instant ?

Non, chacun est occupé avec ses projets, Johnny tourne un film, mais 2020 sera la bonne année pour aligner des dates européennes.

Avez-vous déjà rendu visite à Johnny Depp dans son hameau varois du Plan-de-la-Tour qui est crédité pour les enregistrements de l'album Rise ?

Dans le sud de la France, non, mais chez lui dans le sud des États-Unis, à Los Angeles, oui souvent ! Nous avons enregistré le premier album des Hollywood Vampires dans cette ville, donc j’étais tout le temps fourré dans sa villa !

Jim McCarty des Yardbirds vit aussi, non loin, à Bargemon...

Oh je ne savais pas... C’est génial ! Les Yardbirds sont un de mes groupes favoris. Jeunes, nous écoutions tous ça. Le Alice Cooper Band des 70’s a développé son son à partir de ce qu’ils faisaient. Eux, comme les Kinks ou les Beatles, sont à l’origine du Hard Rock. Une musique qui a traversé le temps sans jamais se ramollir.

Le sud de la France est-il lié à un souvenir particulier ?

Oui ! Ma femme Sheryl, était associée avec sa sœur, Shauna Goddard, qui avait une compagnie de danse à Monte-Carlo. J’y ai donc passé pas mal de temps. Et puis de là nous avons visité Nice que j’adore. J’ai d’ailleurs certainement passé plus de temps là-bas dans ma vie qu’à Paris !

Du coup avez-vous un pied-à-terre en Europe ?

Non. J’ai une demeure à Hawaï, en Floride, en Arizona et à Los Angeles, mais je n’ai jamais rien possédé en Europe. Si je devais un jour avoir un bien quelque part sur le vieux continent, ce serait très certainement le sud de la France !

Mr Furnier, quel est le pire malentendu concernant votre personnage d’Alice Cooper pour les Américains ?

J’ai créé un personnage et je vais vous dire quelque chose que, je pense, les Français comprendront très bien... Il y a un cabaret à Paris qui se nomme le Paradis Latin. Dans les années 70, nous nous y sommes rendus avec ma femme et nous n’avons jamais rien vu d’aussi drôle ! Le Monsieur Loyal, en queue-de-pie et haut de forme, a passé la soirée à être chahuté par le public (rire). Le personnage d’Alice Cooper et le show qui va avec, proviennent en grande partie de cet artiste fantasque et de l’ambiance du Paradis Latin de l’époque. Pas des films d’horreur ! Je dois donc beaucoup à votre pays. Ce doit être mes racines françaises qui font que je suis le genre de type à apprécier cet humour burlesque !

Lorsque dans les années 80 vous avez enterré votre personnage pour créer un nouvel Alice Cooper avec Flush The Fashion, était-ce une question de santé mentale ?

Quels que soient les excès quand j’étais dans la drogue et l’alcool, je n’ai jamais arrêté d’écrire des chansons ni d’enregistrer des albums. Chacun d’entre eux dépeint ce que mon cerveau traversait ! Lorsque j’écoute Special Forces, Zipper Catches Skin ou DaDa, je ne me souviens même pas avoir écrit ni enregistré ces chansons ! (rire) J’étais dans le brouillard total... Alors que pour School’s Out ou Billion Dollar Babies qui sont bien antérieurs, tout reste limpide. C’est après cette trilogie du « trou noir » que j’ai tout arrêté ! (rire)

Avec le recul, n’était-ce pas une erreur d’être en première partie de Mötley Crüe pour leur Final Tour 2014, alors que vous pesez dix fois leur poids en talent et légende ?

J’ai fait ça à un moment où j’ai réalisé que nous avions un public vieillissant. Lorsqu’ils m’ont proposé d’être leur special guest pour leur tournée d’adieu, j’ai pensé que c’était un excellent moyen de toucher un nouveau public. Plus jeune, qui a entendu parler d’Alice Cooper mais ne l’a jamais vu ! Je me suis donc dit, ce serait bien de me produire devant le public de Mötley Crüe et de les atomiser ! (rire) Et cela m’a effectivement ouvert une vaste audience (la tournée a réuni 1,3 million de spectateurs, Nldr). Au final, c’était une bonne stratégie ! (rire)

Que gardez-vous de votre relation avec Salvador Dali qui vous a immortalisé dans ses œuvres d’art ?

Dali était notre héros ! Quand nous étions au lycée avec Dennis Dunaway, mon bassiste originel, nous l’admirions. Il était si original et différent. Certainement le plus grand peintre surréaliste de tous les temps. Il est venu nous voir en concert et l’a défini lui-même comme un show « surréaliste » ! Il a perçu l’influence qu’il avait sur nous. C’est là qu’il m’a proposé de participer à son projet artistique en devenant son premier hologramme animé (visible au musée Dali de Figueras, Ndlr). À cette époque personne ne savait ce que c’était ! Mais peu importe, il aurait pu me demander d’aller sur la lune à vélo. C’était Dali ! Le personnage le plus unique que j’ai jamais rencontré.

Avez-vous des œuvres du maître ?

Il a fait quelques pièces pour moi. Il était si bizarre... Il a modelé une sculpture de mon cerveau ! Une fois terminé, je lui ai demandé « Puis-je l’avoir ? ». Il m’a dit « Bien sûr que non, ça vaut des millions ! » (rire).

Pourriez-vous écrire la suite d’un album comme vous l’avez fait pour Welcome To My Nightmare ?

Actuellement je travaille sur un nouvel album, mais si je devais faire une suite ce serait pour Along Came a Spider qui tourne autour d’un serial killer aux méthodes très spéciales... Tout le monde me demande qui se cache derrière ce personnage ? Ce à quoi je réponds, attendez que j’écrive la seconde partie ! (rire)

Le golf dont vous êtes amateur fait-il un bon sujet de chanson ?

Non ! Quand je suis sur les greens je suis à mille lieues d’Alice Cooper. Et vice-versa, lorsque je suis sur scène. Je ne suis plus alcoolo ou drogué, je suis devenu accro au golf. Mon double scénique, Alice Cooper, lui, déteste le golf !

Un club de golf ferait pourtant un bel accessoire pour Alice Cooper...

Oh oui, cela ferait une sacrée bonne arme ! (rire)