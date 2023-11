Pyrotechnie, danse, écrans, objectif show pour M. Pokora bientôt à Nice et Toulon

Mi-novembre, M. Pokora, 38 ans a remporté son seizième trophée aux NRJ Music Awards à Cannes. Récompensé dans la catégorie de la meilleure tournée francophone, le Strasbourgeois l’avait tout de même mauvaise, parce que le résultat a été annoncé en catimini, pendant le générique. "C’est comme si la catégorie n’avait pas existé. On demande à un public de se mobiliser pendant un mois, les gens attendent et puis on leur annonce le truc comme ça", avait-il regretté plus tard sur le plateau de "Télématin".

Parce que le live, c’est ce qui fait vibrer l’artiste, comme il nous l’a martelé au téléphone. Et ça devrait durer encore longtemps...

A quoi ressemble cet "Epicentre Tour", qui accompagne la sortie de ton neuvième album?

On a mis les petits plats dans les grands, on veut célébrer ces vingt ans comme il se doit. On est un peu plus d’une quinzaine sur scène. J’ai voulu de la pyrotechnie, de la danse, des jeux avec les écrans. J’ai fait vraiment tout ce qu’il fallait pour que les gens en prennent plein les yeux. Et j’ai construit le show de sorte à ce que le public se sente vraiment investi dès le début. Qu’ils ne soient pas juste là assis à regarder un gros show un peu froid. J’ai construit une scène avec une avancée, ça nous permet de vraiment partager toutes ces émotions de très près.

Est-ce qu’on peut dire que la scène est plus importante pour toi que les albums?

Complètement. Pour moi, le studio, ça a toujours été un prétexte pour aller sur scène. Maintenant, j’avoue que je prends moins de plaisir en studio. Parce que j’ai tellement hâte de partir en tournée que je pense beaucoup à ça. Quand on compose, je cherche toujours à avoir des morceaux qui me permettent d’équilibrer ma setlist.

En vingt ans, quelque chose a changé dans ta manière de vivre une tournée?

Je me prépare beaucoup mieux physiquement qu’au début. Tout me paraît plus simple aujourd’hui qu’il y a 15 ans. C’est paradoxal, mais je mets toutes les chances de mon côté. Le cardio est là, l’expérience aussi. Et je sais mieux gérer mon souffle, etc. En dehors, je m’économise plus. Je reste au calme, je regarde des films, je fais des siestes. Avant, je voyageais dans le bus avec tout le monde. Maintenant, je ne le fais plus parce que je sais que je vais parler et rigoler toute la journée. Pour la voix, c’est compliqué en fin de semaine sinon.

Depuis tes débuts, tu as des modèles de longévité?

Je pense à Patrick Bruel, qui a toujours été une espèce de grand frère pour moi. C’est quelqu’un que j’ai beaucoup observé, j’ai essayé d’apprendre de sa manière de mener sa barque. Lui aussi a commencé tôt, même si j’ai démarré un peu plus jeune que lui. On n’est pas cinquante dans ce cas de figure... Sinon, il y avait Johnny, qui s’était lancé à 17 ans et qui a duré pendant des décennies. En dehors d’un creux autour de la quarantaine, il a toujours été très haut. Il aimait faire le show, il s’inspirait des Américains... Évidemment, je l’ai beaucoup regardé aussi.

Tu as mis un pied au théâtre et au cinéma. Dans vingt ans, on te retrouvera encore en concert?

La chanson fera toujours partie de moi. Et je tournerai encore, que ce soit dans des grandes ou de petites salles. C’est comme une flamme intérieure. Entre deux albums, ça me démange. Pareil quand j’assiste à des concerts. J’ai envie d’être sur scène, j’ai envie d’entendre la clameur, j’ai envie de voir les yeux des gens briller, j’ai envie de lâcher toute cette énergie qui est en moi. Partir trop tôt, ce serait abandonner ceux qui m’ont porté pendant tout ce temps.

En tout cas, si on me demande aujourd’hui, je me vois plutôt choisir le moment de ma sortie. Tant que ça suivra physiquement, je serai là. Je n’ai pas envie que les gens me voient diminué un jour.

> Vendredi 1er décembre, au Palais Nikaïa à Nice. De 49 à 89 euros. Rens. nikaia.fr

> Samedi 2 décembre, au Zénith de Toulon. De 49 à 89 euros. Rens. zenith-toulon.com

Chez lui dans le Sud

Quand on demande à M. Pokora de dire tout le bien qu’il pense de la Côte d’Azur et du golfe de Saint-Tropez, il ne se fait pas prier longtemps...

« Je viens dans la région depuis que je suis petit. On descendait ici pour les vacances, j’avais des oncles et des tantes qui habitaient à Cannes. C’est là où j’ai appris à nager.

"Chaque été, je viens au moins 2 semaines"

Avec mes parents, on allait aussi à Gassin, l’été. Il y a quelques années, j’ai fini par acheter une maison à Sainte-Maxime. Depuis, chaque été, je suis venu au moins deux semaines. Mais en général, on est plus proche du mois complet de détente. J’apprécie la gastronomie, les belles plages, l’eau claire, la proximité d’autres villes sympas, etc. C’est vrai que c’est une région vraiment magnifique! »