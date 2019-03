Pour le groupe IAM, le Philharmonique de Monte-Carlo devra "s’adapter"

Vous vous êtes produits en version symphonique aux Nuits de Fourvière, à Lyon, puis à la salle Pleyel, à Paris. Comment appréhendez-vous le concert avec le Philharmonique de Monte-Carlo?

Kheops: On a plus appréhendé à Fourvière parce que c’était la première, à Pleyel on l’a mieux gérée. L’appréhension c’est de se dire que les musiciens ne viennent pas de notre culture et il faut qu’ils s’adaptent.

Akhenaton: Ceux qui ont joué à Pleyel jouaient déjà sur de la musique amplifiée. Avec l’Orchestre de Monaco, on aura des répétitions avant. En fait, c’est une question de langages. Dans la musique classique, ils se placent sur le temps, et quand ils ne connaissent pas bien la musique, on leur dit que dans le rap c’est rédhibitoire d’être devant, ou sur, le temps. C’est des musiques qui, comme le blues, tombent et épousent l’aria.

C’est une émotion spéciale quand l’alchimie prend…

Akhenaton : Surtout sur les morceaux où on arrête la musique amplifiée et on est qu’avec l’orchestre.- Kheops : Sad Hill, c’est impressionnant !

- Akhenaton : Il y a deux ou trois morceaux où vraiment on envoie aucun élément rythmique et on est juste a cappella avec l’orchestre. C’est magnifique.