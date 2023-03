Plages électroniques : on connait les dernières têtes d'affiche qui viennent boucler la programmation

Comme les vagues qui viendront chatouiller les orteils des spectateurs, sur la plage du Palais des Festivals de Cannes, du 4 au 6 août : les annonces des têtes d'affiche des Plages électroniques 2023 arrivent par salves. Ménageant un émoustillant suspense.

En décembre dernier, Allover, la structure organisatrice, avait annoncé la venue, une troisième fois, de DJ Snake, le Français aux nombreux hits, plébiscité dans le monde entier. Puis, quelques jours plus tard, le festival "les pieds dans le sable et la tête dans le son" révélait dix-huit noms supplémentaires : Armin Van Buuren à Busy P, Ofenbach, Sam Paganini, The Blessed Madonna ou encore Lomepal et Hamza, de quoi faire déjà frétiller les envies de fêtes d'été.

Rebelote en février, avec d'autres artistes qui avaient fait leur apparition dans le line-up : le duo techno Tale of Us, le jeune prodige de la pop hybride Aime Simone, Bianca Costa pour la touche brésilienne, Chloé Caillet et le Suisse Mosimann, longtemps Hyérois d’adoption.

Tchami, Stephan Bodzin et Lilly Palmer le dimanche

Ce vendredi, de nouvelles têtes d'affiche sont venues grossir la programmation du dimanche 06 août. Compositeur parisien, bien connu pour avoir travaillé sur l'album de Lady Gaga "Artpop", Tchami sermonnera la scène des Plages électroniques.

Membre du collectif Pardon My French (il devrait en croiser un autre, DJ Snake, en coulisses), Tchami est l'un des pionniers du mouvement futur house dans les années 90. Sur scène, il porte la robe de prêtre, partout à travers le globe (et pousse même le concept jusqu'à se produire dans une église à Chicago à la mi-avril). Son nom de scène revendique ses origines africaines. La messe sera dite.

D'une cathédrale à l'autre : l'Allemand Stephan Bodzin, dont les sets ultra-carrés sont tout aussi fascinants qu’efficaces, mêleront techno minimaliste et neotrance.

Déjà passée par le Riviera électro Festival de Nice l'été dernier, la Suissesse Lilly Palmer, étoile montante de la scène Underground, complète l'affiche du dernier jour des Plages 2023.

Des artistes locaux

Annoncés ce vendredi également, les artistes locaux et régionaux peupleront l'événement. Parmi eux, la Niçoise Siloh, les Pas Sages (de la capitale azuréenne aussi), le DJ toulonnais Venga , la Marseillaise Goldie B et les Djettes niçoises Magmay.

Rens. www.plages-electroniques.com