PHOTOS. Michel Jonasz, Snarky Puppy, Ibrahim Maalouf... Découvrez le casting du 14e Monte-Carlo Jazz Festival cet automne

C’est presque devenu une habitude. Alors que la saison des paréos et crèmes solaires bat son plein, Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, a réuni la presse locale en avant-première pour dévoiler les artistes qui viendront réchauffer l’hiver à venir. Ou plutôt la fin de l’automne.

Pour cette quatorzième édition, et comme c’est le cas depuis quelques années, le festival s’étendra sur deux semaines: "Cela nous permet de mieux en profiter et de réunir davantage d’artistes en se greffant sur leurs tournées". Plus de temps pour prendre plus de plaisir avec plus d’artistes? On ne va pas s’en plaindre.

Alors après deux soirées occupées par Laurent Gerra et son nouveau spectacle les 8 et 9 novembre, le Monte-Carlo Jazz Festival démarrera le 16 novembre avec la star incontestée du jazz français : Michel Jonasz.