PHOTOS. Le DJ Kungs enflamme la salle des Étoiles à Monaco

De l’Electrobeach au MC Summer Concert. D’une fosse de plusieurs dizaines de milliers de festivaliers avec, en bonus, la patrouille de France dans le ciel du Barcarès, à une salle des Étoiles en fusion. Deux salles, deux ambiances, serait-on tenté de dire. Pourtant, lundi soir, Valentin Brunel aka Kungs n’a pas fait de distinction, ni dans la dentelle, au moment de chauffer à blanc son jeune auditoire.

Des Monégasques, des résidents et élèves de la Principauté de 13 à 25 ans, pour certains plus âgés que le DJ toulonnais, lequel n’affiche pas encore 23 printemps au compteur. C’est eux, en novembre dernier, qui ont adoubé par les urnes électroniques le jeune prodige de l’électro (1). Le plébiscitant, de loin, à Martin Solveig et Kendji Girac. Eh bien, force est de constater que l’artiste, digne de cette confiance, leur a renvoyé l’ascenseur. En même temps qu’un flot de décibels en pleine poire.

Kungs le gentleman

En bon, « gentleman » - la traduction lettonne de Kungs - l’homme de la nuit a d’abord laissé la scène à trois talentueux locaux : Pab Emson, Olivia Dorato et Rory O’Shea, pour deux d’entre eux jeunes bacheliers.

"J’ai chanté avant de parler. C’est mon rêve depuis que je suis né. Alors, faire la première partie de Kungs à la salle des Étoiles, c’est juste incroyable, confiait Rory O’Shea, surexcité, une poignée de minutes avant de prendre le micro. Beyoncé a chanté sur cette même scène! Je n’ai pas envie que la soirée se termine."

Pab Emson surenchérit : "ça fait deux mois qu’on en parle tout le temps." Et Olivia Dorato d’acquiescer : "Kungs est un artiste du coin mondialement connu, ça nous fout d’autant plus la pression. En plus, je suis tombée amoureuse sur l’un de ses titres!"

Public en transe

Un morceau, This Girl, que le DJ avait presque pour obligation de jouer devant des spectateurs, smartphone greffé à la main. C’est, en effet, avec ce remix du groupe de soul jazz australien Cookin’ on 3 Burners, posté sur Soundcloud, que Kungs a littéralement explosé.

D’une plateforme aux plus gros festivals du globe, de Coachella à Ibiza, en passant par Los Angeles et Bali. Les places fortes de la nuit, en somme. Alors, forcément, un retour aux sources s’impose dans chaque concert du DJ.

Bien chauffé par les premières parties, très réussies, le public n’a guère eu de mal à s’emporter sur les plus grands tubes ou remix de Kungs. D’autant que les confettis et les effets pyrotechniques n’ont pas tardé à faire leurs effets sur la scène mythique du Sporting. Il ne manquait plus que quelques tubes à la sauce Kungs pour transporter la jeune génération en transe : Don’t you Know, I feel So Bad pour ne citer que les plus célèbres.

Bref, du très lourd pour cette toute première édition. Qui, si une saison 2 est confirmée, aura la lourde tâche de succéder à Kungs?

Le mystère est bien gardé.