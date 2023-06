Philharmonique de Monte-Carlo: grands solistes et chefs à l’affiche

La saison 2023-2024 du Philharmonique de Monte-Carlo, dont le programme vient d’être dévoilé, s’annonce grandiose. Une pléiade de grands solistes et chefs seront à l’affiche.

Parmi les grands solistes: les pianistes Evgeny Kissin (15 octobre), Hélène Grimaud (29 octobre), Piotr Andrsewski (10 décembre), Martha Argerich (10 mars), les violonistes Viktoria Mullova (5 novembre), Valéry Sokolov (21 janvier), le violoncelliste Truls Mok (5 mai). Et, bien sûr, celui qui sera le "soliste en résidence de l’année", l’excellent pianiste macédonien Simon Trpceski (8 octobre, 13 janvier, 3 mars, 4 août).

Hommage au prince Rainier III

Parmi les grands chefs, Charles Dutoit qui accompagnera une nouvelle fois Martha Argerich (10 mars), Ton Koopman (4 février), ou encore ce surdoué qui, à 22 ans, a été nommé directeur de l’Orchestre du Capitole à Toulouse, le Finlandais Tarmo Peltokoski (14 avril).

La saison s’ouvrira un hommage au prince Rainier III, dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance. Sous le règne de ce prince, le Philharmonique de Monte-Carlo a connu un essor historique: mutation de l’orchestre en orchestre national en 1958, création des concerts du Palais en 1959, transformation en orchestre Philharmonique en 1980. (17 et 24 septembre).

Trois compositeurs seront à l’honneur: Rachmaninov dont on célèbre cette année le cent-cinquantenaire de la naissance (8, 15 et 22 octobre); Mozart avec un mini-festival du 23 janvier au 4 février, Mahler, dont on entendra la "2e symphonie" le 24 septembre, les "Knaben Wunderhorn" le 1er octobre, "Le Chant de la Terre", le 6 avril.

Une grande et belle saison 2023-2024 nous attend.

Les grandes dates

- 24 septembre: 2e symphonie de Mahler.

- 1er octobre: Matthias Goerne, baryton, direction Nathalie Stutzmann.

- 8 octobre: Simon Trpceski, piano, direction Dmitry Matvienko.

- 15 octobre: Evgeny Kissin, piano, direction Kazuki Yamada.

- 22 octobre: Francesco Piemontesi, piano, direction Tomas Netopil.

- 29 octobre: Hélène Grimaud, piano, direction Lio Kuokman.

- 5 novembre: Viktoria Mullova, violon, direction Elias Grandy.

- 3 décembre: Nelson Goerner, piano, direction Kazuki Yamada.

- 10 décembre: Piotr Anderszewski, piano, direction Kazuki Yamada.

- 14 janvier: Louis Lortie, piano, direction Bertrand de Billy.

- 21 janvier: Valery Sokolov, violon, direction Eivind Gullberg Jensen.

- 27 janvier: direction Thomas Hengelbrock.

- 4 février: concert Mozart direction Ton Koopman.

- 9 février: concert saint Valentin direction Alondra de la Parra.

- 10 mars: Martha Argerich, direction Charles Dutoit.

-14 mars: concert Strauss direction Fabien Gabel.

- 6 avril: "Le Chant de la Terre" de Mahler.

- 14 avril: 4e symphonie de Mahler.

- 5 mai: Truls Mork, violoncelliste, direction Andris Poga.