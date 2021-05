Où en sont nos festivals de l'été dans le Var et les Alpes-Maritimes? Tour d'horizon des dates et des programmations

A Contes, Païoun Ven est dans les starting-blocks. Neuf soirées gratuites sont déjà bookées au théâtre de Verdure contois du 1er juillet au 26 août.On annonce La Compagnie créole (le 1er juillet), les Forbans (le 22), Michael Jones (le 18 août), Marcel Amont et Charlotte Julian (le 19), et Gérard Lenorman (le 26).

A Monaco, le Monte-Carlo Summer Sporting Festival prévoit dix soirées entre le 16 juillet et le 14 août, Salle des Étoiles. Si la formule dîner spectacle est maintenue, la distanciation entre les convives est imposée et la jauge est pour l’instant limitée.

On annonce, entre autres : Jamie Cullum (le 16 juillet, place du Casino dans le cadre gala de la Croix-Rouge Monégasque), Zucchero (le 25), Paolo Conte (le 6 août, Salle Garnier), Enrique Iglesias (le 7), les Gipsy Kings et Nicolas Reyes (le 13) et Sister Slegde (le 14).