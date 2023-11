On revit les grandes heures de Dire Straits avec Chris White avant son concert jeudi à Nice

Ils reviennent… ou presque. Ce serait trop beau. Trop bon. Mais non, même l’IA n’y changera rien: Dire Straits s’est séparé voilà trente ans, fendant le cœur de légions de fans (dont moi).

Oui mais! Novembre 2023, c’est Noël avant l’heure pour les nostalgiques du groupe britannique qui régna sur la planète rock au milieu des 1980. Un coffret live exceptionnel et un groupe sur scène réincarnant la bande de Mark Knopfler: de quoi dresser les poils des amateurs de rock élégant et flamboyant. À l’instar des solos du saxophoniste Chris White, témoin des grandes heures de Dire Straits, qui s’est confié à nous avant son concert à Nice jeudi 30 novembre.

Fidèle au bon vieux CD

Le CD, vous vous souvenez? En 1985, Dire Straits mettait le compact-disc sur orbite avec le succès mondial de "Brothers In Arms".

À l’heure du streaming, le groupe londonien a réinvesti les bacs le 3 novembre avec "The Live Albums 1978/1992". L’intégrale sur scène rééditée, élargie, déclinée en 64 titres et cinq séquences d’anthologie ("Alchemy", "On The Night", "Encores", "Live At The BBC", "Live From The Rainbow Theatre Show").

OK, certains titres ont mieux vieilli que d’autres. Of course, le gardien du temple Guy Fletcher (claviers) a dû faire des choix cornéliens et discutables. Mais quel bonheur de sentir à nouveau le souffle épique des sultans du swing, de l’élan country-rock d’antan à la machine (trop) bien huilée qui finira par écœurer son leader. Solos épileptiques, envolées épiques, tubes à gogo ("Sultans Of Swing", " Money For Nothing", "Romeo & Juliet…"), grandes fresques ressuscitées ("Telegraph Road", "Tunnel Of Love…"): Knopfler & Cie régalent, sur CD comme sur vinyle du reste. Avis au Père Noël…

Frères d’âme

Les fans réclamaient du son? Ils voulaient aussi l’image, la sueur, l’émotion. C’est chose bientôt faite avec The Dire Straits Experience (TDSE), jeudi 30 novembre au palais Nikaïa. Le mimétisme sonore et visuel est saisissant. Composé par Chris White pour un concert de charité, TDSE enchaîne les dates depuis, dont quatorze en France. Il a déjà pris date pour le 16 novembre 2024 au Zénith de Toulon.

"C’est incroyable! Je ne m’attendais pas à ça, confesse le saxophoniste par téléphone. Nous voulons donner aux gens l’expérience qu’ils ont vécue en allant voir Dire Straits, tout en gardant une vie propre. Oui, nous jouons le répertoire de Dire Straits. Mais nous n’essayons pas de le copier."

Dire Straits sans Knopfler, c’est l’Argentine sans Messi. N’empêche: Terence Reis (guitare-voix) n’a pas à rougir, comme sa Stratocaster, avec "sa voix de baryton" et son style picking inspiré des musiciens de rue sud-africains, qui rappelle celui du génial gaucher au bandana. Chris White, lui, assure prendre "autant de plaisir" que jadis, entouré de six musiciens hors pair: "C’est aussi excitant!"

Hors de l’espace-temps

Groupe de gentlemen surgi à contretemps de la vague punk, Dire Straits a traversé les époques. Chris White le constate à travers TDSE. "Il y a évidemment de la nostalgie pour beaucoup de gens. Mais nous découvrons avec plaisir que notre audience capte aussi une nouvelle génération, venue à nous via Internet."

La recette? "Une spectatrice française m’a dit que c’était une musique intemporelle. Peut-être. C’est comme une nouvelle musique classique. Les gens vont à Dire Straits, Genesis ou Pink Floyd comme certains vont à Debussy ou Mozart." La musique avant tout. Sans esbroufe, ni excès ni TikTok.

TDSE perpétue ce précieux héritage, comme Dire Straits Legacy (composé de plusieurs membres historiques), passé par Beaulieu-sur-Mer cet été. Alors oui, les pages se tournent. Chris White a pleuré le guitariste Jack Sonni, récemment disparu – "Un très bon ami. Il me manque…". Il sait que l’icône Mark Knopfler "a arrêté de tourner" et ne reviendra probablement pas sur sa décision. Reste que "ses compositions vont continuer à traverser le temps."

> Jeudi 30 novembre, à 20h. Palais Nikaïa à Nice. Tarifs: 41 et 57,50 euros.

> Samedi 16 novembre 2024 à 20h. Zénith de Toulon. Tarifs: de 52 à 85 euros (carré or).