On a testé pour vous un concert avec casque au Festival de Menton (et c'était juste magnifique)

Il est 17h30 au parc du Pian à Menton. Imaginez une oliveraie d’une beauté antique, où les arbres centenaires poussent sur des restanques près de la mer. Les cigales y donnent un concert torride tandis que le soleil joue à travers les feuillages.

Devant cet émouvant paysage, je fais la queue… à distance sanitaire de celui qui me précède.

Comme les autres, on m’invite à me rendre à un stand. On m’y délivrera l’objet indispensable pour écouter le concert qui va suivre: un casque.

Pressé par la crise sanitaire, le Festival de Menton a en effet proposé une nouvelle solution pour écouter à distance des concerts de piano en plein air.

Le principe est celui du "Silent system", lequel permet, grâce à un casque, de travailler le piano en silence sans déranger ses voisins: des capteurs placés sur les touches du piano restituent le jeu du pianiste… tout en gardant le piano silencieux. Le son n’est audible que par un casque – pour le pianiste comme pour le public.

Muni de leur équipement, les auditeurs se dispersent parmi les frondaisons. Certains s’assiéront sur des chaises, d’autres s’allongeront dans l’herbe. Un grand piano à queue a été installé au milieu des arbres. Ils ont beau être centenaires, les vieux oliviers aux troncs noueux n’ont jamais vu de tel animal!

L’heure du concert est arrivée. Clic, je branche mon casque.