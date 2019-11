Distribution internationale

L’histoire est celle d’une femme qui tue son mari au soir de ses noces, aimant un autre homme que celui que son frère l’a obligée à épouser. Elle sombrera dans la folie et mourra.

Pour incarner cette Lucia à l’amère mort, Jean-Louis Grinda a fait venir la soprano qui a récemment incarné ce personnage à l’Opéra de New York et à l’opéra de Vienne. Quelles plus belles références que celles-là? Cette Olga Peretyatko a de beaux aigus et un timbre cristallin - cristal en harmonie avec l’ "harmonica de verre" qui l’accompagne au cœur de l’orchestre (suivant le vœu exprimé par Donizetti dans sa partition). Elle donne une interprétation particulièrement humaine de la scène de la folie.

Quant aux quatre hommes qui l’accompagnent, ils sont dans la tradition des distributions de luxe monégasques. En tête le ténor espagnol Ismael Jordi, dont le métal de la voix est acéré comme une lame.