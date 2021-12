"Mon véritable amour, c’est le public": les confidences de Clara Luciani

"J’ai toujours fait des chansons pour panser les cœurs. Le mien d’abord et celui des autres ensuite. Je me dis qu’il y a une sorte de prophétie à être là ce soir. J’ai habité des petites villes et j’ose à peine imaginer à quel point cela peut être bouleversant."

En concert privé avec Chérie FM vendredi soir à Galli à Sanary, pour présenter son dernier album, Cœur, et donner un avant-goût de sa nouvelle tournée, Clara Luciani a une pensée émue pour les habitants frappés dans leur chair lorsqu’un immeuble du port s’est effondré, faisant trois victimes.

L’artiste a voulu offrir une parenthèse de joie, ramener un peu de chaleur et de lumière à la commune de Sanary, où elle a tourné le clip de son titre Le Reste: une commune "que j’ai appris à connaître" et pour laquelle elle a depuis une affection particulière.

Votre album est marqué d’une empreinte disco. Pourtant, les textes sont parfois graves, comme sur Cœur...

J’ai toujours aimé allier ce qui, sur le papier, semble contradictoire: des textes assez profonds et souvent sombres et une rythmique envolée. C’était déjà le cas pour La Grenade et Nue. J’aime aussi que l’on puisse oublier le message et se concentrer sur la musique si à un moment, les mots sont trop lourds. J’aime que l’on puisse faire ce que l’on veut.

Respire encore nous invite sur la piste de danse. Que pensez-vous de la fermeture des boîtes de nuit pour quatre semaines?

Je ne suis pas scientifique mais je ne comprends pas encore très bien comment le virus pourrait s’infiltrer plus facilement dans une boîte de nuit plutôt que dans un bar ou dans un métro… Mais encore une fois, je ne suis pas scientifique, peut-être y a-t-il des faits que je ne connais pas… À l’origine, cette chanson fait référence à la reconstruction après une rupture. Et puis, c’est devenu une espèce d’ode au déconfinement car le titre est sorti un jour ou deux avant que l’on puisse retirer nos masques. Du coup, Respire encore, c’était super fort.

Vous est-il arrivé d’être une groupie comme dans Le Chanteur?

Bien sûr! Je suis très fan de Paul McCartney, je dois avoir quinze tee-shirts à son effigie. C’est cela qui est beau aussi dans le métier que l’on fait. Je ne sais pas si des fans ont ce côté obsessionnel avec moi mais j’ai rêvé, moi, d’épouser des millions de chanteurs! Ça tient à leur caractère mystérieux, indomptable…

Vous allez en revanche avoir du mal à nous faire croire que vous ne savez pas plaire.

Et pourtant si… En tout cas, il y a une personne à qui je ne plairais jamais: moi. Je vais avoir trente ans l’année prochaine, et si j’avais dû me plaire, j’aurais réussi avant... Aujourd’hui j’arrive à me tolérer, c’est déjà un grand pas. Mais je n’arriverais jamais à me plaire en voyant mon reflet dans le miroir. Mais ce n’est pas grave, je me suis construite autour de ça. C’est une fragilité qui accentue ma sensibilité et sans ma sensibilité, je ne pourrai pas faire de musique. Tant que cela ne me ronge pas, que j’apprends à vivre avec… C’est le cas, aujourd’hui je vais bien.

Vous signez un très joli duo avec Julien Doré. Y a-t-il d’autres duos qui vous ont marqué dans votre jeune carrière?

Beaucoup, et certains n’ont pas été forcément enregistrés. Comme avec Jane Birkin, ou avec Sylvie Vartan à l’Olympia. Ce sont des muses, des icônes que j’ai adorées toute mon adolescence. Le fait d’être propulsée sur scène avec des femmes que j’admire depuis si longtemps a un côté irréel.

Bandit, Tout le monde (sauf toi)… Est-ce que Clara Luciani a rencontré l’amour?

(Elle réfléchit) Je rencontre l’amour régulièrement. Je ne vais pas vous dire grand-chose à ce propos… Mon véritable amour, c’est le public, je m’en suis rendu compte pendant le confinement. Ma vie n’avait pas de sens sans les concerts. Quand on est musicien, qu’on aime autant son métier, le véritable amour c’est ce que chantait Barbara.

Vous serez au Printemps de Bourges 2022. Qu’avez-vous ressenti quand vous l’avez appris?

Vous savez, c’est étonnant mais je traite chaque date de la même façon. Je ne suis pas plus impressionnée par le Printemps de Bourges que par ce soir. Je suis impressionnée de nature, par le fait d’être sur scène. Le nombre de personnes dans le public importe peu. C’est même parfois plus intimidant quand il n’y a pas beaucoup de monde: je vois les visages et j’essaie de me connecter aux gens. Quand le public est nombreux, c’est plus abstrait.