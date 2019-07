Mike Love, le leader des Beach Boys, présente son nouvel album avant le concert du groupe mythique à Monaco

Cinquante-huit ans déjà qu’ils caracolent au sommet de la vague! Du succès, bien sûr. Considérés comme les pionniers de la surf culture américaine, les rois de la plage, depuis la sortie en 1961 de Surfin’ USA, n’ont eu de cesse de cumuler des records.

Leur album Pet Sounds, sorti en 1966, a été classé par le magazine Rolling Stone numéro 2 des "500 meilleurs albums de tous les temps" en 2003, et Good Vibrations a même été élu "chanson numéro 1 du siècle". En 2012, leur album That’s Why God Made The Radio, s’est placé directement en troisième position des charts américains.

Au total, les Beach Boys auront passé quarante-neuf ans et une semaine dans le prestigieux top 10 du Billboard 200 (classement hebdomadaire, établi par le Billboard magazine, des deux cents meilleures ventes d’albums sur le territoire des États-Unis toutes catégories musicales confondues), mieux que les Beatles!

De retour à Monaco où, se souvient Mike Love, "[ils s’étaient] déjà produits en 2001, pour le gala du bal de la Croix-Rouge, et où [il avait] emmené [son] épouse en lune de miel", les inoxydables Californiens sont honorés et ravis de revenir pour une belle cause.

Et s’apprêtent à faire vivre au public une véritable cure musicale de bien-être: "Nous comptons bien sûr reprendre nos titres les plus appréciés comme Kokomo, Good Vibrations, Surfin’ USA ou I Get Around, mais aussi présenter mon nouvel album, 12 Sides Of Summer, qui paraîtra le 19 juillet."

Adeptes de la méditation et écologistes depuis des décennies

Au menu de ce troisième opus en solo pour Mike Love, on retrouvera notamment une reprise de Rockaway Beach, un titre des Ramones à l’origine, et de Here Comes The Sun, de George Harrison.

Mais à l’âge où la plupart ont remisé depuis longtemps leurs planches de surf au vestiaire, qu’est-ce qui pousse encore les Beach Boys à écumer le vaste monde, au rythme de quelque cent cinquante concerts par an en moyenne?

"Nous adorons l’idée de jouer notre musique dans le monde entier, qu’elle transcende les frontières et touche les gens au plus profond de leur cœur. Nous étions déjà très tournés vers les autres cultures à l’époque où nous avions écrit, en 1967, Heros And Villains[qui évoquait notamment les Amérindiens, ndlr], et nous sommes heureux de continuer à recevoir des lettres de fans en provenance de Chine, de Russie, d’Europe."

Synonyme de liberté

Ce dont ils sont les plus fiers?

"C’est que notre musique, puisque nous représentons le rock, la Californie et les Etats-Unis, soit synonyme de liberté. C’est ce que nous avons ressenti lorsque nous avions joué le 16 juin 1969, à Prague, qui était alors en plein processus de "normalisation" soviétique. Le public nous y avait réservé un accueil énorme! Nous avons choisi d’y retourner cinquante ans après, à la date anniversaire, dans le même bâtiment qu’à l’époque, le Lucerna, en apparence inchangé. Mais à l’extérieur, quelle différence, en termes de liberté!"

Environnementalistes fervents depuis l’époque où leur chanson Don’t Go Near The Water, en 1972, invitait déjà le public à ne plus polluer les océans et les rivières, les Beach Boys sont également adeptes de la méditation transcendantale grâce à leur rencontre, en 1967 à Paris, avec Maharishi Maesh Yogi.

Mike Love (au patronyme prédestiné !) est plus convaincu que jamais de la nécessité de diffuser de bonnes vibrations : "C’est essentiel, je suis persuadé qu’à force de détermination, de créativité et d’intelligence on finira par trouver des solutions pour améliorer le monde, même si ce n’est pas facile. La venue de Trump en Corée du Nord, est un signe encourageant, par exemple. C’est un premier pas..."

Les Beach Boys en concert. Samedi 13 juillet, à 20 h. Soirée Fight Aids, dans le cadre du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Tarif : 203,50€.