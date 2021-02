Midi Festival: on connaît les premiers noms!

Les habitués de ce festival défricheur auront rendez-vous avec un contingent britannique de vrais ovnis (Shygirl, Billy Nomates et The Lounge Society).

Pour le Made in France, on pourra compter sur le quintette Quinzequinze, venu d’Amiens. Ainsi que sur les ondes sensuelles d’Oklou.

Last but not least, le flamboyant duo franco-américain Faux Real sera également de la partie.

Les concerts s’étaleront sur trois jours, du 23 au 25 juillet. La scène principale sera dressée sur le site archéologique d’Olbia, face aux plages de l’Almanarre.

Le Midi Festival peut visiblement compter sur un public fidèle. Tous les "blind pass" (entrées vendues avant l’annonce des artistes présents) ont été écoulés.

Mais d’autres options vous attendent côté billetterie. Après une annulation pure et simple en 2020, mais aussi des problèmes logistiques, météo ou de production qui avaient perturbé les épisodes 2018 et 2019, le Midi Festival aimerait connaître une seizième édition plus sereine.

Infos et réservations: midi-festival.com