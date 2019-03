L’orchestre symphonique de la BBC débarque ce dimanche à Monaco

Brexit ou pas, l’orchestre de la BBC sera là, dimanche, au Grimaldi Forum. Ce sera l’un des événements du Printemps des arts.

Il est de plus en plus rare que les festivals aient les moyens de faire venir des orchestres symphoniques de l’étranger. Faire déplacer une centaine de musiciens et leurs instruments, organiser le voyage et l’hébergement, voilà qui est hors des budgets des festivals en général. Il est plus simple d’inviter des orchestres de chambre, mais le résultat n’est pas le même !

Le Printemps des arts de Monaco a les moyens. Et, donc, la Côte d’Azur va pouvoir entendre l’orchestre de la radio anglaise. Welcome to BBC Symphony Orchestra !

Un siècle d’existence

Cet orchestre, dont l’équivalent, en France, est l’Orchestre symphonique de Radio France, fut fondé en 1930 par le chef légendaire Sir Adrian Boult dont tous les discophiles ont des enregistrements chez eux. Presque un siècle d’existence n’est pas arrivé à bout des performances de cet orchestre.

À Monaco, ce week-end, il sera dirigé par le grand chef hongrois spécialiste de la musique du XXe siècle, Peter Eotvos.

C’est précisément de la musique hongroise du XXe siècle qu’on entendra - l’une des plus belles qui soient: le flamboyant "Concerto pour orchestre" de Bartok ainsi que les deux concertos pour violon du même Bartok.

Le violoniste soliste sera le célèbre Renaud Capuçon. Il accomplira l’un de ces marathons qu’affectionne le Printemps des arts en enchaînant les deux concertos au cours du même concert.

Star du violon

La prouesse est notoire. Ce violoniste qui est l’un des meilleurs au monde actuellement, qui, lorsqu’il joue, donne l’impression de transformer n’importe quelle pièce en chef-d’œuvre, a vraiment une belle santé. On l’a entendu mardi soir au "Grand Échiquier" en direct sur France 2, il jouera demain soir, samedi, les quatuors numéros 14 et 16 de Beethoven dans la Salle Garnier à Monaco. Et, le lendemain, les deux concertos de Bartok d’affilée. On croit rêver !

Sur la partition de son quatuor numéro 16, Beethoven a écrit: "Es muss sein?" ("Est-ce possible?") La question s’adresse directement à Renaud Capuçon!

Le programme du week-end