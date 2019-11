Les tickets pour le concert de Céline Dion à Monaco en vente ce jeudi, on vous explique pourquoi les prix vont de 600 à 1.600€

Ce sera, à coup sûr, un événement majeur de l’année 2020 en Principauté.

La recette tient en deux ingrédients: un lieu mythique et une chanteuse parmi les plus célèbres, si ce n’est la plus célèbre au monde.

Ainsi, le concert de Céline Dion, le 18 juillet prochain sur la place du Casino, promet de marquer le calendrier des festivités en Principauté.

La star canadienne donnera un concert unique, en plein air, au cœur de Monte-Carlo transformé en amphithéâtre le temps d’une nuit. Les billets pour cette singulière soirée d’été seront en vente ce jeudi dès 10 heures.

La Société des Bains de Mer, qui organise l’événement, procédera à la vente, uniquement par téléphone, des 2.900 places assises. En limitant à deux le nombre de places par appel.

Pour cet événement exceptionnel, une tarification tout à fait exceptionnelle a été mise en place. Les premiers billets sont proposés à 600 euros, plus 10 euros de frais de locations. Les prix grimpent ensuite: 800 euros, 1.000 euros, 1.200 euros… et 1.600 euros, pour les plus élevés, au plus près de la scène!

Le prix de la rareté

Du jamais vu en Principauté pour ce concert dont la tarification est, pour l’heure, la plus chère de l’histoire du pays. Il devrait pour autant attirer une clientèle - forcement fortunée - en quête d’événement unique. Et c’est le cas de celui-ci.

Si la programmation musicale de la Principauté compte sur la venue de références à longueur d’année, ce concert revêt un caractère tout à fait exceptionnel, du fait de la popularité de la chanteuse canadienne, actuellement numéro 1 des ventes d’album dans le monde avec son nouvel opus, Courage.

À l’inverse des concerts de sa tournée, programmés dans de très grandes enceintes, l’explication des prix bien plus élevés en Principauté tient aussi au fait que Céline Dion présentera le même spectacle que dans toutes les capitales européennes, mais devant un petit auditoire.

Un peu plus de 3.000 fans, soit près de vingt fois moins de spectateurs que l’avant-veille, où elle jouera en Bretagne.

C’est sur cette rareté que mise la Société des Bains de Mer avec ce concert aux tarifs très élevés mais qui sera donné dans le plus petit lieu de la tournée Courage World Tour, presque comme un concert privé.

Un "petit" lieu qui sera toutefois sur son 31. Au printemps, la place du Casino doit être entièrement remodelée et rénovée. Elle devrait ainsi, dans sa nouvelle configuration, disposer d’une très large esplanade.

C’est sur cet espace que seront installés les 2.900 fauteuils des spectateurs. Devant une scène positionnée au bout de la place, pour faire face au Casino et être bien visible depuis les fenêtres de l’Hôtel de Paris. Mais aussi depuis la terrasse du Café de Paris où on devrait pouvoir profiter du spectacle.

