"Le public nous a suivis dans nos choix": Bigflo et Oli bientôt en concert à Toulon et à Nice

Un fauteuil pour deux dans l'émission "The Voice"

Depuis le 25 février, les deux frères font partie des coachs de The Voice sur TF1. Une première pour les garçons comme pour la production de l’émission qui leur a aménagé un fauteuil spécial double place.

"C’était difficile au début. Nous n’étions pas à complètement à l’aise. On connaît l’impact de cette émission et à quel point elle est regardée. On avait la pression et, finalement, nous nous sommes très bien intégrés. On a compris qu’il fallait être nous-même dans notre siège double à parler de musique avec notre sensibilité et nos blagues, ça se passe très bien."

"On a finalement de très bons retours d’articles ou des tweets élogieux de spectateurs. Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce stade, où l’on peut nous trouver légitime à donner nos avis et nos regards sur la musique ainsi que de pouvoir aider de jeunes carrières."

"À deux, on a plus le temps de réfléchir quand l’autre parle, finalement c’est un peu plus simple et on se connaît par cœur. Il y a des désaccords mais on en rigole."