"Le prince Rainier III a sauvé l'Orchestre": ils racontent comment les concerts de l'été donnés au Palais princier de Monaco sont nés

L’heure est aux grandes manœuvres. Installer la scène devant le double escalier, déployer en étoile les 900 fauteuils. Un peu moins qu’à l’origine, où plus d’un millier de personnes se pressaient dans les travées. Les règles de la pandémie, d’espacer davantage les sièges, sont restées. Le 16 juillet, la Cour d’honneur sera parée pour accueillir la première soirée des six concerts d’été de la saison 2023 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Le colonel Luc Fringant observe d’un œil aiguisé le ballet de l’installation. La configuration de la Cour d’honneur pour ces concerts d’été, il la pratique depuis 1988. Entré cette année-là au service du prince Rainier III, le souverain lui confie la bonne tenue de ces concerts qu’il apprécie particulièrement. Et forcément, la célébration du centenaire de la naissance du prince Rainier remonte à sa mémoire de nombreuses anecdotes.

"Il aurait adoré être musicien"

"En regardant le pianiste Arthur Rubinstein répéter, le prince Rainier avait confié qu’il aurait volontiers donné quelques années de sa vie pour savoir jouer du piano comme lui. Il aurait adoré être musicien, souffle Luc Fringant. À l’époque, après chaque concert, nous organisions un dîner et il souhaitait toujours, à sa table, être entouré des musiciens, pas des personnalités monégasques. Et les musiciens ressortaient généralement stupéfaits du dîner des questions très pointues que leur posait le prince".

Amateur de Ravel, passionné par la Troisième symphonie de Beethoven, moins client de Wagner… le prince Rainier a misé au début de son règne sur l’ancien orchestre de Monte-Carlo pour le faire évoluer vers le Philharmonique qu’il est dans sa forme actuelle.

"C’était son orchestre, confirme René Croesi, ancien directeur administratif de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il avait deviné que la musique était un bien culturel de consommation avec un grand public. En visionnaire, il a décidé de mettre la main de l’État pour soutenir l’orchestre qui dépendait à l’époque de la SBM, qui avait des problèmes monétaires et aurait bien voulu s’en débarrasser. Le sauveur de l’Orchestre, c’est le prince Rainier, sinon il serait passé à la trappe".

En 1953, une nouvelle convention avec l’État, la SBM et Radio Monte-Carlo assure les arrières de l’Orchestre. Dans la foulée, le souverain instaure ces concerts dans la Cour d’honneur du Palais princier, en souvenir d’une performance de la cheffe d’orchestre Nadia Boulanger, donnée au Palais lors du jubilé du prince Louis II.

"Il fallait aussi occuper l’orchestre pendant l’été, période où c’était un désert musical sur la Côte d’Azur. Et rapidement ces concerts sont devenus l’endroit où il fallait être vu: la Begum, Florence Gould, Marc Chagall ou Jean Cocteau participent d’ailleurs à ces soirées".

Des soirées autant faites pour les mélomanes que pour les gens qui veulent voir et être vus. "Quelques fois le public monégasque est un peu atone, il faut le dire. Quelque chose d’extraordinaire se produit musicalement sur scène et le public ne réagit pas forcément, note le colonel Fringant. Ça énervait le prince Rainier. Et de temps en temps, la magie opérait. On pouvait voir une joie enfantine sur son visage de ravir le public, de lui donner du bonheur".

Soucieux des détails

Recevant à domicile, le prince Rainier veillait aux moindres détails. Les veilles de concert, c’est depuis une fenêtre dérobée, pour ne pas déranger les artistes, qu’il suivait discrètement les répétitions. "Il a ouvert les portes de sa maison dans des conditions de père de famille. Il voulait que l’on soit attentif aux détails pour que les musiciens se sentent bien". Et le prince Albert II tient à ce que l’on maintienne l’excellence impulsée de son père.

"Un jour, se remémore René Croesi, le prince Rainier m’appelle dans sa loge et me demande si le budget de l’orchestre est si pauvre que ça. Je réponds que non. Il me prie alors d’investir dans l’achat d’une chaise réglable ou d’un coussin car il avait remarqué que la harpiste ce soir-là, avait plié la housse de son instrument pour s’asseoir dessus et être à bonne hauteur. Il était très sensible et remarquait tout".

Entre Luc Fringant et René Croesi, les anecdotes fusent. Comme celle de cette répétition du chef d’orchestre suisse Armin Jordan, enregistrant Parsifal dans la Cour d’honneur. Il est dérangé par des coups de marteau qui résonnent dans les étages et lance alors: "Là-haut s’il vous plaît, vous pouvez arrêter ce bruit". C’était le prince Rainier, en train de bricoler pour installer des tableaux au mur !

Aujourd’hui, le colonel Fringant, premier aide de camp du prince Albert II, continue à veiller sur les détails de l’organisation de ces concerts, chaque été. Et dans la Cour d’honneur, l’humidité ou la chaleur ne facilitent pas toujours la tâche pour faire sonner son instrument. "C’est ça la musique aussi: les imperfections, tempère Luc Fringant. L’humidité, des oiseaux qui piaillent, un avion qui passe, ça fait partie du charme. Il faut s’adapter".

Il a moins de tolérance en revanche pour ceux qui dégainent leurs téléphones portables pour filmer le spectacle ou se prendre en selfie. "Ça c’est insupportable, et c’est un fléau que connaissent toutes les salles de concert du monde".