Le méga concert de Céline Dion prévu en juillet à Monaco est annulé

Les équipes de la chanteuse québécoise Céline Dion ont annoncé ce vendredi, depuis Las Vegas, qu’une partie grande de sa tournée européenne, qui devait débuter le 21 mai prochain à Prague, est reportée au regard de la crise mondiale. Au total, 28 spectacles prévus dans 19 villes sont ajournés. Dont la date du 18 juillet en Principauté de Monaco.

« Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont durement touchés par cette pandémie dévastatrice causée par le coronavirus. Je sais que tout le monde tente de s’adapter tant bien que mal à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Éventuellement, nous passerons au travers… plus tôt que tard, espérons-le » écrit Céline Dion dans le communiqué qui accompagne l’annonce du report de ses spectacles.

« J’attends avec impatience le jour ou nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter ».

« J’ai tellement d’admiration pour les professionnels de la santé, les premiers répondants et toutes ces personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins dans ces durs moments. J’attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. Pour le moment la santé et la sécurité sont la priorité absolue de tous… mais sachez que j’ai très hâte de revenir sur scène et d’être avec vous de nouveau ».

La production de la chanteuse espère pouvoir reporter « un maximum de dates » de la tournée. En Principauté, l’option est à l'étude. Mais le processus de remboursement des places de la soirée du 18 juillet est d’ores et déjà enclenché.

Dommage pour l'événement qui cumulait tous les superlatifs depuis son annonce surprise fin septembre 2019. Le concert prévu en plein air, sur la place du Casino, s'annonçait unique. Trois mille personnes étaient attendues et attendaient cette soirée depuis fort longtemps. Le 21 novembre, les places s'étaient envolées au téléphone en quelques heures. Et ce malgré des tarifs singuliers allant de 600 à 1 600 euros le ticket !

Mais la crise du Covid-19 aura troublé la fête. Le Courage World Tour de la chanteuse, entamé en septembre au Canada s’est d’ailleurs brusquement arrêté à New York le 8 mars dernier. Le segment européen de cette tournée mondiale qui devait démarrer le 21 mai à Prague ne pourrait finalement commencer que le 22 août à Stockholm.

Pour sa partie francophone, les six concerts que Céline devaient donner à l’arena de La Défense à Paris - la plus grande salle d’Europe - sont ajournés. Et les deux festivals dans lesquels elle devait se produire avant et après son passage en Principauté (les Vieilles Charrues en Bretagne le 16 juillet et le Paléofestival de Nyon en Suisse le 20 juillet) sont eux aussi annulés. En attendant des jours meilleurs

Les détenteurs de billets pour le concert du 18 juillet à Monaco sont invités à se rapprocher de la billetterie de la SBM pour procéder au remboursement des places : resort@sbm.mc et montecarlolive.com