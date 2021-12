Le joueur de tuba Thomas Leleu au festival C'est pas classique samedi 11 décembre à Nice

Avec son gros instrument, son tuba de 10kg, Thomas Leleu se produira ce samedi 11 décembre à Acropolis, à Nice, dans le cadre du festival C’est pas classique (lire par ailleurs).

Le tuba, c’est son père qui en jouait et sa mère était pianiste. Thomas a toujours voulu en jouer et force est de constater qu’il a donné (une vraie) vie à cet instrument.

Il est comme ça Thomas, généreux. Mais têtu aussi, pour aller au bout de ses envies: "Je ne veux jamais rien lâché car j’ai une folle envie de réussir quoi qu’il arrive".

En 2012, hop! il empoche une Victoire de la musique classique. à 25 ans! Il commence par du classique mais, comme il ne veut faire que ce qu’il veut – on vous l’a déjà dit – il fait de la musique avec des musiques.

Et voilà qu’en 2019 son album Stories (que vous pourrez entendre ce samedi à Nice Acropolis) va, comme il fait tout au long de l’année, vous faire voyager.

"Stories, c’est un projet inédit car je voulais faire un projet en trio depuis longtemps. Le tuba, un piano et un vibraphone que j’aime beaucoup: j’écoute pas mal de musiques latines et cet instrument est beaucoup utilisé, sa sonorité est une invitation au rêve. Je me suis concentré sur quatre pays: l’Allemagne qui est ma terre d’accueil puisque j’ai quitté le sud de la France pour vivre à Berlin, la France et deux autres pays inspirants où j’ai la chance d’aller régulièrement, le Brésil et l’Argentine. La pièce centrale de l’album c’est Kurt Weill un compositeur allemand qui, pour moi, est un peu un compositeur crossover, un peu "pas classique’’ justement."

Et il enfonce le clou sur ces idées de la musique avec des musiques: "Ce qui est bien dans ce festival [C’est pas classique, ndlr] c’est que la programmation a une ouverture d’esprit, ça correspond à ce que j’aime: je ne supporte pas l’entre-soi et le fait que certains festivals ne fassent qu’un genre de musique car on passe à côté d’un tas de cultures et de musiciens. Je ne me fixe aucune limite et je ne veux pas être catalogué". Ainsi il est l’ambassadeur de sa propre musique.

Et promis, avec Thomas Leleu, Gabriel Benlolo (vibraphone) et Guillaume Vincent (piano) ça va dépoter samedi à Acropolis, comme en témoignent ses derniers concerts où le tubiste joue les titres de son dernier album Born to groove.

Du groove, c’est en effet pas classique!

Thomas Leleu à C’est pas Classique, samedi 11 décembre, à 20h45.

Acropolis, Nice.

Accès libre dans la limite des places disponibles.