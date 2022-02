L'accordéoniste azuréen Richard Galliano en concert ce mercredi à l'Opéra de Nice

"J'ai adoré ses romans. On a en commun la recherche d'épure et de lisibilité", explique Richard Galliano.

"Même si c'est difficile, qu'on bouffe de la vache enragée et qu'on a l'impression de ne pas y arriver, un beau jour, on sort du tunnel. Et c'est souvent une personne qui vous donne de l'espoir, qui vous donne un message d'amour. Parce que finalement, le plus important, c'est l'amour. C'est ce qui vous sauve dans la vie", poursuivait le musicien.

La patte sudiste

Certains thèmes de cet oratorio ont été composés par Galliano dans les années 2010, d'autres attendaient depuis plus de vingt ans dans des tiroirs.

Mêlant classique et improvisation, Les Chemins noirs seront portés par le choeur Musiques en Jeux, dirigé par Alain Joutard, très lié aux Alpes-Maritimes.

De quoi donner une coloration sudiste à ce concert qui, outre le Niçois Richard Galliano, unit René Fregni, venu de Manosque, et Francine Couturier, à l'origine du livret, originaire de Marseille.

Billetterie disponible sur place, à l'Opéra Nice Côte d'Azur, dès 15 heures, le jour du concert. Tarif : 22€. Réduit : 14€. Renseignements complémentaires ici.