Pour l'ouverture de sa saison ce dimanche, le Philharmonique de Monte-Carlo jouera la Symphonie "Résurrection" de Gustav Mahler

Dans l’histoire de la musique, la deuxième symphonie de Gustav Mahler, intitulée Symphonie Résurrection est l’une des œuvres les plus monumentales du XIXe siècle. Elle dure 80 minutes, réunit un orchestre grandiose comprenant un nombre d’instruments à vent nettement plus important que la normale (10 cors, 10 trompettes, 4 trombones) ainsi que sept timbales, un carillon et… un orgue.

Le chœur de Birmingham au rendez-vous

Mais, en plus de cela, un grand chœur et deux chanteuses solistes: une soprano et une contralto. Lorsque cette symphonie a été créée, en 1895, on avait rarement entendu quelque chose d’aussi monumental dans le domaine orchestral.

Cette œuvre sera donnée au Grimaldi Forum en ouverture de la saison symphonique, dimanche, sous la direction de Kazuki Yamada. Le chœur sera celui qui nous avait éblouis, l’an dernier, dans les Carmina burana d’Orff, celui de Birmingham en Angleterre - une ville que Kazuki Yamada connaît bien, étant directeur musical de son orchestre symphonique en plus des fonctions directoriales qu’il occupe au Philharmonique de Monte-Carlo.

Les deux solistes seront la soprano australienne Eleanor Lyons et la contralto allemande Gerhild Romberger, toutes deux spécialistes de ce répertoire (la contralto est la tessiture vocale féminine la plus grave).

La symphonie « Résurrection » propose un parcours de la mort vers le paradis, le premier mouvement étant une marche funèbre, les derniers mouvements étant une ouverture vers le ciel. « Je viens de Dieu et veux retourner à Dieu », y chante-t-on.

En première partie de ce concert donné dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Rainier III sera interprétée la Symphonie sacrée d’Andrzej Panufnik. Ce compositeur polonais avait remporté en 1963 le Prix de composition Prince Rainier III. Sa "Symphonie sacrée" fut créée à Monte-Carlo en 1964 et enregistrée en 1966. Elle n’a plus été donnée, depuis, en Principauté. Ce sera pour elle, aussi, une… résurrection.

Savoir+

Dimanche, Grimaldi Forum, 18 heures.

Tarifs: de 18 à 36 euros.

Tél. +377.92.00.13.70.