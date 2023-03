La pianiste ukrainienne Yulia Yurchak en concert dimanche à Monaco

Ce dimanche à 15h, en l’église Sainte Dévote, aura lieu le concert de la pianiste ukrainienne Yulia Yurchak, avec Damiano Baroni au violon. Le concert est organisé par COM.IT.ES de Monaco en collaboration avec l’Association Culturelle "Pasquale Anfossi" de Gênes, sous le patronage de l’ambassade d’Italie en Principauté de Monaco.

Yulia Yurchak se produira pour la première fois à Monaco afin de récolter des fonds pour la population ukrainienne et en particulier pour les nombreux artistes ukrainiens qui peinent à gagner leur vie dans leur pays.

Faire connaître et reconnaître

Les dons récoltés seront reversés à l’association « Il Ponte MICT » de Caldogno (Vicence), pendant des années à l’avant-garde des relations culturelles entre l’Italie et l’Ukraine et aujourd’hui engagée dans l’aide humanitaire à la population durement touchée par la guerre en cours.

Le programme élaboré par l’artiste pour l’occasion est précieux, proposant des pièces de compositeurs célèbres de sa patrie et des pièces connues et appréciées de la musique classique européenne. Un concert aux multiples finalités : faire connaître la musique classique de ce pays et soutenir ces artistes et la population dans ce moment historique, à travers une étreinte idéale entre la Principauté de Monaco et l’Ukraine.

La pianiste, en plus de la scène à Munich, sera engagée dans une tournée de concerts pro-Ukraine dans différentes villes italiennes, organisée par l’association Anfossi au nom de la représentation en Italie de la Commission européenne.

Un parcours riche

Yulia Yurtchak est née à Odessa en 1988. Elle est pianiste, organiste et compositrice, ainsi que musicologue et music manager. Diplômée de l’école de musique N°4 (départements de chant, chorale et piano), en 2009 elle est également diplômée en Musicologie au KF Dankevych Art College, pour ensuite se perfectionner, entre autres, avec un diplôme en composition en 2020, sous la direction de Kira Maidenberg, et une maîtrise en musicologie l’année suivante à l’Académie nationale de musique d’Odessa avec Oleksandra Samoilenko. Elle est actuellement organiste titulaire de la cathédrale catholique romaine de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Odessa.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle donne en 2022 des concerts d’orgue caritatifs en France, en Ukraine et en Allemagne.

Savoir+

Entrée gratuite.

Pour information: monaco.comites@gmail.com

Rens.: 06.80.86.10.68.