"C'est une opportunité incroyable": sélectionnée pour le MC Summer Concert, une résidente monégasque raconte sa joie de chanter aux côtés d'une star

Lorsqu’Ana Castelain apprend la nouvelle, elle n’y croit d’abord pas. Jouer la première partie du MC Summer Concert de Monaco, et donc chanter sur la même scène que Kendji Girac, ne faisait pas forcément partie de ses projets de fin d’année scolaire.

La jeune résidente monégasque de 23 ans se trouve en Afrique du Sud pour ses études quand "le mail tombe sur [sa] boîte". "Il annonce que je suis retenue pour chanter au MC Summer Concert à Monaco. C’est ma petite maman qui m’avait poussée à candidater. Je suis alors en cours et je le montre immédiatement à mes copines. Elles étaient hyper contentes pour moi alors que de mon côté je suis un peu abasourdie", se souvient Ana, le regard pétillant.

Nous sommes au mois d’avril. L’étudiante en commerce est en passe d’achever son année et n’a que quelques mois pour se préparer à un concert qu’elle n’avait nullement envisagé.

Avec ses deux colocataires, elle sélectionne des reprises.

Elle hésite pas mal. "J’envoie des vidéos à ma mère, je répète avec mes amies". Elle finit par arrêter sa programmation qu’elle veut graduelle "et qui explose à la fin".

Carte blanche

Jusqu’à ce qu’elle reçoive, via son compte Instagram, un message du second groupe de musique originaire de Monaco, lui aussi sélectionné pour la première partie du MC Summer concert. Il s’agit de JVNO, un groupe anglais composé de cinq résidents. "Ils me proposent de chanter un morceau avec eux. Notre premier échange fait que cela matche immédiatement entre nous. Nous décidons d’un morceau qui fera office de transition." Une première au MC Summer Concert.

"Mais c’est également une première pour moi, reprend immédiatement Ana Castelain. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, je ne suis jamais montée sur scène et je n’ai jamais chanté avec un groupe…"

"On peut chanter partout"

À la veille de sa première représentation, la musicienne en herbe - Ana a joué de la clarinette durant dix ans - ressent naturellement un peu d’appréhension mêlée à de l’excitation.

"Je chante depuis toujours J’ai eu la chance de prendre des cours à Monaco." Le chant se veut libérateur chez elle. "Il demande l’implication de tout le corps. C’est tellement simple et pratique pour s’entraîner. Cela peut être sous la douche ou en faisant la cuisine, dans sa chambre ou dans la rue! Pas besoin d’instrument, on peut chanter partout!"

Ce vendredi soir, Ana interprétera Ceux qui rêvent de Pomme, puis Runaway d’Aurora ainsi qu’Un jour je marierai un ange, de Pierre de Maere. Enfin, Beggin avec le groupe de JVNO. "C’est une opportunité incroyable de donner un concert à Monaco. Ce que je souhaite aujourd’hui, c’est juste prendre du plaisir." Et que le jeune public en prenne autant qu’elle en venant découvrir ces jeunes talents sur la scène de l’espace Léo-Ferré, aux côtés du guitariste et chanteur Kendji Girac.