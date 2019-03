La Fondation Flavien organise son 2e concert à Monaco pour lutter contre les cancers pédiatriques

"Il m’a demandé si j’organisais un nouveau concert cette année. Il m’a dit qu’il voulait revenir jouer pour nous. Pour le plaisir et pour les enfants." Denis Maccario, le président de la Fondation Flavien, n’en revient toujours pas.

Déjà, l’an dernier, le fait qu’Yvan Cassar accepte de parrainer la première édition du concert "Pouce La Vie", organisé par sa fondation, relevait de l’exploit. Mais que ce célèbre compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, qui a travaillé avec les plus grands artistes français, ait envie de revenir à Monaco pour participer à la deuxième édition de ce concert, Denis Maccario n’en revient toujours pas.

Demain, mercredi 27 mars, Yvan Cassar sera donc sur la scène du Théâtre des Variétés avec les musiciens du Good Times Foundation, et un certain Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis. Et pour animer la soirée, Marc Toesca sera de la partie.

Pour le plaisir et pour les enfants

Un sacré plateau, en somme, pour un concert caritatif qui servira, comme le premier et comme toutes les autres actions menées par la Fondation Flavien, à soutenir la recherche et lutter contre les cancers pédiatriques. L’an dernier, près de 200 personnes avaient assisté à ce concert, ce qui avait permis de récolter 2.600 €. Denis Maccario espère évidemment attirer encore plus de monde demain soir.

En première partie, le public aura droit à une prestation du Monaco Collective Band, un groupe éphémère de treize musiciens qui rendront hommage à Claude Nougaro. Et après l’entracte, le jeune chœur de l’Académie de musique Rainier-III interprétera deux morceaux avec les stars de la soirée.

"Sans Frédéric Vitteaud, le régisseur de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, je n’aurais jamais pu réunir un tel plateau", insiste Denis Maccario.

Alors, venez nombreux assister à ce concert. Pour le plaisir de la musique et pour les enfants, comme dirait Yvan Cassar.

Savoir +

Mercredi 27 mars à 20 h, au Théâtre des Variétés. Tarif unique : 12 euros. L’intégralité de la recette est reversée à la Fondation Flavien.

Billetterie : www.montecarloticket.com, à l’Atrium du Casino et au +377.98.06.28.28.