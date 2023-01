La cheffe d'orchestre la plus demandée dans le monde va diriger le Philharmonique de Monte-Carlo le temps d'une seule soirée

Elle est, en ce moment, l’une des femmes chefs d’orchestre les plus demandées au monde. Peut-être même la plus demandée. On lui a même proposé le poste de directrice du Philharmonique de New-York. L’événement aurait été considérable, elle aurait été la première femme à ce poste. Mais elle a refusé, pour pouvoir continuer à s’occuper de ses trois enfants dans son pays, la Lituanie.

À 36 ans, Mirga Gražinyte-Tyla est considérée comme un "monument national" dans son pays. La Lituanie est atteinte d’une Mirgamania.

Demandée sur les plus grandes scènes

Elle a signé en 2019 avec la prestigieuse firme de disques Deutsche Grammophon un contrat d'exclusivité. Elle est la première cheffe d'orchestre à avoir bénéficié d’un tel contrat dans cette maison de disques. L’année suivante, elle remportait à Londres un "Gramophone award" - qui est l’un des grands prix du disque les plus prestigieux au niveau international.

Demandée sur les plus grandes scènes, elle a rendu jaloux quelques prestigieux orchestres français et européens qui l’ont vu accepter un engagement à Monaco, samedi prochain. Sa proximité professionnelle avec le directeur de l’orchestre monégasque Kazuki Yamada n’y est pas pour rien. Elle va lui céder, en avril prochain, la place de directeur de l’orchestre de Birmingham en Angleterre, qu’elle occupait depuis 2016. Elle deviendra alors "chef principal invité", poste que Kazuki Yamada avait jusqu’alors. C’est ce qu’on appelle un jeu de chaises musicales! Kazuki Yamada garde, bien sûr, son poste de directeur artistique de l’orchestre monégasque.

Samedi, à Monaco, Mirga Gražinyte-Tyla dirigera le très beau concerto pour violoncelle et orchestre du compositeur polonais Mieczyslaw Weinberg avec, pour soliste, Thierry Amadi. Elle dirigera également l’étourdissante suite d’extraits du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, avec la fameuse Marche des chevaliers.

Les chevaliers en question ont rarement eu une femme à leur tête. Encore moins une femme comme celle-ci !